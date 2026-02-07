Shadi Ka Video: लड़के ने लहंगा-चुनरी पहन दोस्त की शादी में उड़ाया गर्दा, देखते रह गए मेहमान...

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेShadi Ka Video: लड़के ने लहंगा-चुनरी पहन दोस्त की शादी में उड़ाया गर्दा, देखते रह गए मेहमान...

Shadi ka Video: शादी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का दोस्त की शादी में लहंगा पहनकर एंट्री लेता है और पूरी शादी में अकेला रंग जमा देता है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:59 PM IST
Shadi ka Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. कहीं शादी वाले दिन तक दुल्हन की डिमांड ही नहीं खत्म हो रही तो कहीं दूल्हा अपनी ही हरकतों से ट्रोल हो रहा है. ऐसे में शादी से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का दोस्त की शादी में लहंगा पहनकर एंट्री लेता है और पूरी शादी में अकेला रंग जमा देता है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

डांस मूव्स से स्टेज पर लगाई आग
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता हैं एक लड़का लहंगा-चुनरी पहन स्टेज पर चढ़ जाता है और दूल्हे की गोद में बैठ जाता है. ऐसे में कपल ठहाके मारकर हंसने लगता है और वहां मौजूद मेहमान हैरानी से ये सब देखते रहते हैं. इसके बाद ये लड़का अपना लहंगा संभालते हुए डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ जाता है. जहां पर पहले से ही मेहमान डांस कर रहे होते हैं. इसी बीच इस भाई ने ऐसा जलवा बिखेरा लोग अपना डांस छोड़ इसी को देखने लगे. इस बीच 'धुरंधर' फिल्म के टाइटल ट्रैक 'शरारत' पर इस लड़के ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि देखने वालों का रिएक्शन एक दम पैसा वसूल था. इसके बाद बाकी डांस कर रहे लोग, अपना डांस रोक देते हैं और इस लड़के का डांस देखने लगते हैं. ये लड़का लहंगे में पूरा स्टेज कवर कर देता है, बाकी लोग भी इस लड़के का साथ  देते हैं. कुछ मिलाकर एक दोस्त ने शादी का पूरा माहौल चेंज कर दिया और दोस्त की शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. अब ये खूबसूरत और मस्ती भरा
शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: सेना से रिटायर होने के बाद भी इन बातों पर जवान नहीं खोल सकते मुंह, ताउम्र सीने में दबाकर रखते हैं राज

ये है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ayush_sitlani_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतने सारे दोस्त किसके पास हैं." दूसरे यूजर ने इस लड़के को दूल्हे का पहला प्यार बता दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

