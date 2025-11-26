Advertisement
दूल्हे के सामने साली ने रखी 11 लाख की डिमांड, लड़के ने दिया ऐसा धांसू जवाब, सुनकर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए बाराती

Shadi Ka Video: एक शादी में साली ने फीता काटने के बदले दूल्हे से 11 लाख की मांग कर दी. दूल्हे ने मजाकिया अंदाज़ में 51 हजार और अंगूठी देकर रास्ता खोलने को कहा. यह प्यारा नोकझोंक भरा वीडियो इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:58 AM IST
Shadi Ka Video: शादी का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर जीजा-साली वाले मजेदार वीडियो छा जाते हैं. इस बार एक रील ने सबका ध्यान खींच लिया है. वीडियो में दुल्हन की बहनें स्टेज पर फीता बांधकर दूल्हे का रास्ता रोक लेती हैं. कैंची देने के बदले पैसे की मांग शुरू होती है, लेकिन एक साली तो जैसे बिल्कुल तैयारी करके आई थी. वह पहले दूल्हे से QR कोड मांगती है और फिर कहती है, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, साइन भी करवाऊंगी.” पीछे से लड़के वाले 50 हजार और 1 लाख बोल रहे थे, लेकिन साली अड़ी रही और अचानक 11 लाख की डिमांड ठोक दी. पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा. दूल्हे को भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुस्कुराकर बोला, पहले सब मुंह धोकर आओ, फिर बात करेंगे.” इस जवाब ने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया.

दूल्हे की समझदारी ने जीत लिया दिल

11 लाख की मांग पर माहौल थोड़ा गरमा गया था, लेकिन दूल्हा भी कमाल का निकला. वह पीछे गया, घरवालों से एक लिफाफा लिया और स्टेज पर लौटकर बोला,लो इसमें 51 हजार रुपये हैं, आपस में बराबर बांट लेना.” इतना ही नहीं, उसने साली को एक अंगूठी भी थमा दी और मुस्कुराते हुए कहा, अब रास्ता खोल दो, राजा को दुल्हनिया से मिलने दो.” दूल्हे की ये समझदारी और प्यार भरा अंदाज़ देखकर साली भी हंस पड़ी और फीता काट दिया गया. यही पल वीडियो का सबसे प्यारा और वायरल सीन बन गया.

इंटरनेट पर छा गया वीडियो

इंस्टाग्राम अकाउंट capturingcandidly पर पोस्ट किया गया ये वीडियो लाखों व्यूज़ पार कर चुका है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं क्योंकि भारतीय शादियों की यही हल्की-फुल्की नोकझोंक असली मज़ा लाती है. जूता चुराई के बाद अब स्टेज पर QR कोड, लिफाफा और अंगूठी का नया खेल जमकर वायरल हो रहा है. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि ऐसा जीजा मिल जाए तो शादी में मज़ाजाए.” कई साली लोग मजाक में लिख रही हैं, हम भी अब 11 लाख ही मांगेंगे.”

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

shadi ka video

