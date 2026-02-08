शादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेशादियों में शुरू हुआ दुल्हन को प्रपोज करने का अनोखा ट्रेंड, यूजर्स बोले- जोकरगीरी से बाज आओ

Shadi Ka Video: शादियों का सीजन है ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी कपल अपने स्टाइल में शादी के दिन को और भी खास और यादगार बना रहे हैं. कुछ अलग करने के चक्कर में कपल ऐसे ट्रेंड सेट कर रहे हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं. जी हां, रोज देकर प्रपोज करने का दूल्हे का अनोखा तरीका वायरल हो रहा है.

Feb 08, 2026
Shadi Ka Video: यूं तो शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो भावुक कर देने वाले होते हैं तो कुछ पल फनी किस्सा बन जाते हैं, लेकिन इस बार तो कपल का जोखिम भरा वीडियो वायरल हो रहा है. आपने अक्सर दूल्हे को स्टेज पर ही घुटने के बल बैठकर गुलाब के फूल या बुके देकर दुल्हन से प्यार का इजहार करते देखा होगा, लेकिन कुछ अलग और हटके करने के चक्कर में ये कपल अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और नया और खतरनाक ट्रेंड सेट कर रहा है. अब इस खतरनाक ट्रेंड को बाकी कपल भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे जो हादसे का कारण बन सकता है. चलिए देर ना करते हुए बताते हैं कि वायरल वीडियो में दूल्हा कैसे खतरा मोल लेकर दुल्हन को 'रोज' देकर प्रपोज कर रहा है.

कैसे प्रपोज कर रहा था दूल्हा?
इंटरनेट पर शादी का एक वीडियो वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ पहली मंजिल पर खड़ी है. इस दौरान दुल्हा नीचे अपने दोस्तों के साथ मौजूद है. इस दौरान वो लकड़ी की सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ता है और दुल्हन को गुलदस्ता पकड़ाता है. इस दौरान सभी इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे. कपल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर माहौल को तो एकदम रोमांटिक बना दिया, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ट्रेंड सेट करने या कॉपी करने के चक्कर में कपल जोखिम क्यों ले रहे हैं. ऐसे नये ट्रेंड देखकर बाकी कपल भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे. वीडियो में देखें ये काफी रोमांटिक और शानदार कदम लगता है, लेकिन समय खराब हो और दूल्हे का पैर फिसल जाए तो सीधा अस्पताल का टिकट कट सकता है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. यूजर्स बड़ी संख्या में इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए जानते हैं वीडियो देखकर जनता क्या बोली?

यह भी पढ़ें: ये विदाई है या किडनैपिंग? गमगीन माहौल में छूटी हंसी, यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jpsin1 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 67 हजार बार देखा जा चुका है. पोस्ट कि कमेंट सेक्शन में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, विवाह एक बेहद "निजी एवं धार्मिक अनुष्ठान" हैं, इसकी मर्यादा पवित्रता और गरिमा बनाए रखें. दिखावटी चोंचले से दूर धार्मिक और मर्यादित रहने में रिश्तों की लाज भी बची रहेगी और तमाशा भी नहीं बनेगा. वर और वधू को यह समझ लेना चाहिए कि वो विवाह के बाद 'पति-पत्नी' बनना चाहेंगे या 'खतरों की खिलाड़ी', अपनी गरिमा बनाए रखें और जोकर गिरि से बाज आएं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

risky trendromantic wedding

