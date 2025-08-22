Funny Video: शगुन के लिफाफे का किस्सा निराला... किसी ने 100 दिए तो किसी ने 85 रुपये के साथ दी चिट्ठी, वीडियो देखकर कहेंगे- ये सही है भाई!

Sagun Ke Liffafe Funny Video: ‘शगुन का लिफाफा’ ये अक्सर चर्चाओं में रहा है. चाहे हमें खुद किसी के शादी-ब्याह या किसी फंक्शन में जाना पड़े या फिर हमारे घर में कोई खास कार्यक्रम हो. इन सब में शगुन का लिफाफा अलग ही अपनी पहचान बना लेता है. किसके यहां जाने पर कितना दें या हमें किसने कितना शगुन दिया था, इसका हिसाब-किताब आज भी कई घरों में रखा जाता है. जबकि, शगुन का लिफाफा मिलने पर कई लोग डायरी में सब लिखते भी हैं कि किस से कितना मिला. यहां तक कि हजारों-लाखों रुपये खर्च करके फंक्शन करने वालों के लिए भी शगुन का लिफाफा एक खास जगह बनाए रखता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शगुन के लिफाफे का एक निराला किस्सा देख सकते हैं.

शगुन के लिफाफे का किस्सा निराला

अगर आप किसी के यहां जाएंगे तो कितने रुपये शगुन के लिफाफे में देना पसंद करेंगे? शायद कम से 250 या 500 रुपये तो आपकी जेब से निकल ही जाएंगे. अगर कम से कम देना का भी मन हुआ तो 200 दे ही देंगे. हालांकि, आज के जमाने और महंगाई के दौर में 1000 रुपये से ज्यादा ही शगुन देना पसंद करते हैं. वायरल वीडियो में शगुन के लिफाफे खोलते हुए दिखाए जा रहे हैं जिसमें 100 रुपये और 85 रुपये पैसे दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

लिफाफे में 85 रुपये के साथ चिट्ठी भी मिली

वीडियो में सास-बहू और बेटे को देखा गया जिसमें वो शगुन के लिफाफे खोलने की बात कर रहे हैं. पहला लिफाफा खोलने पर उसमें 100 रुपये का नोट मिला. इसे देखकर सास ने कहा कि इतने के तो वो समोसे ही खा गई थी. अगला लिफाफा खोला तो सभी हैरान रह गए क्योंकि उसमें बिना नाम के 85 रुपये डाले हुए थे और एक चिट्ठी भी थी जिसमें 100 रुपये का पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ था.

85 रुपये लिफाफे में 15 का लिफाफा

चिट्ठी में लिखा था कि इसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा है इसलिए आप इन पैसों को यूज कर लेना, 15 रुपये का लिफाफा है और इसके पैसे मैंने काट लिए हैं, आपकी प्यारी गुप्ता अंटी. चिट्ठी और लिफाफे में 85 रुपये को देखकर बेटा-बहू और सास सभी हैरान रह जाते हैं.

ये भी पढ़ें- Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!