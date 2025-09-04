Video: एक पल में मां ने निकाल दिया शाहरुख खान का बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर पोज, पीछे से आईं और कर दी... वीडियो देख हो जाएंगे लोटपोट
Mother Beating Child Video Viral: इंटरनेट पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल से आए बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:33 PM IST
Mother Beating Child Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो देखने को मिलता है जिनमें से कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे जितनी बार देख लो उतनी बार हंसी थमने का नाम नहीं लेती. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसे देखकर पता चल रहा है कि भाई मां तो मां होती है, सबकी एक जैसी ही होती है. वीडियो में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी हंसी नहीं थमेगी. अच्छे खासा लड़का शाहरुख खान का पोज मार रहा था कि बस उसकी मम्मी ने एक मिनट में सारी हेकड़ी निकाल दी. आइए जानते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का स्कूल की ड्रेस में है और अपना स्कूल बैग फेक देता है. इसके बाद शाहरुख खान का बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर पोज करने लगता है. ये सब थोड़ी दूर खड़ी मां देख रही होती है और धीरे से चप्पल उतारती हैं और तेजी से लड़के की तरफ आती हैं.

एक पल में मां ने निकाल दिया शाहरुख का पोज

मूवी में दिखाए जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान के बाहें फैलाने वाले पोज एक पल में उड़न छू हो जाता है. पीछे से मां आकर चप्पल से लड़के की धुलाई कर देती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @smile_connection_ नामक अकाउंट से साझा किया गया है. वीडियो में बच्चे की जैसे मां पिटाई कर देती है उसे देखकर आपकी भी हंसी रुकेगी नहीं.

मां से पिटाई खाने वाली आखिरी जनरेशन!

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये एक आखिरी जनरेशन है जो अपनी मां से पिटाई खाकर भी गुस्सा नहीं करते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा- पट से एक शॉर्ट. तीसरे यूजर ने लिखा कि मम्मी बी लाइक रुक सिर का भूत उतारती हूं. एक यूजर ने लिखा- 'हमला अचानक से हुआ.' ऐसे कई मजेदार कमेंट करते हुए यूजर्स दिख रहे हैं.

