Advertisement
trendingNow13149417
Hindi Newsजरा हटकेShaheed Diwas 2026: शहीद दिवस साल में 3 बार क्यों मनाया जाता है? 90% लोग नहीं जानते

Shaheed Diwas 2026: शहीद दिवस साल में 3 बार क्यों मनाया जाता है? 90% लोग नहीं जानते

भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी, 23 मार्च और 21 अक्टूबर को अलग-अलग वीरों की याद में मनाया जाता है. ये दिन महात्मा गांधी, भगत सिंह-सुखदेव-राजगुरु और शहीद पुलिस जवानों के बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shaheed Diwas 2026: शहीद दिवस साल में 3 बार क्यों मनाया जाता है? 90% लोग नहीं जानते

भारत में शहीदों को याद करने की परंपरा बहुत पुरानी और सम्मानजनक रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहीद दिवस सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि साल में तीन अलग-अलग तारीखों पर मनाया जाता है? ज्यादातर लोग केवल 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मानते हैं, जबकि इसके पीछे एक लंबा इतिहास और कई बलिदानों की कहानियां छिपी हैं. अलग-अलग दिनों पर मनाया जाने वाला यह दिवस देश के महान नेताओं, क्रांतिकारियों और वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का तरीका है. आइए जानते हैं इन तीनों तारीखों का असली मतलब और उनसे जुड़ी खास बातें.

30 जनवरी: राष्ट्रपिता की शहादत का दिन

30 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है. इसी दिन साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी. गांधीजी ने देश को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, इसलिए उनकी शहादत को पूरे देश में गहरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है. इस दिन भारत भर में दो मिनट का मौन रखा जाता है और लोगों को उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया जाता है. स्कूलों, सरकारी संस्थानों और कई संगठनों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां गांधीजी के विचारों को दोहराया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

23 मार्च: क्रांतिकारियों के बलिदान की याद

23 मार्च का दिन भारत के तीन महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को समर्पित है. साल 1931 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें लाहौर जेल में फांसी दी थी. इन युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाकर उनके साहस और देशभक्ति को याद किया जाता है. कई जगहों पर रैलियां, भाषण और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

21 अक्टूबर: पुलिस जवानों के सम्मान का दिन

21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस या पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 1959 की उस घटना से हुई, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों के हमले में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इन बहादुर जवानों की याद में हर साल यह दिन मनाया जाता है. इस अवसर पर देशभर के पुलिस बल अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी वीरता को याद करते हैं. यह दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा में पुलिस का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

क्षेत्रीय शहीद दिवस और उनका महत्व

इन तीन मुख्य तारीखों के अलावा भारत के अलग-अलग हिस्सों में क्षेत्रीय शहीद दिवस भी मनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, कश्मीर में 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो 1931 की घटनाओं से जुड़ा है. इन दिनों का उद्देश्य स्थानीय वीरों और उनके बलिदान को सम्मान देना है. कुल मिलाकर, शहीद दिवस की अलग-अलग तारीखें हमें यह सिखाती हैं कि देश की आजादी और सुरक्षा के लिए कई लोगों ने अलग-अलग समय पर अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

shaheed diwas 2026

Trending news

डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड