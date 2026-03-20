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Hindi Newsजरा हटकेShaheed Diwas: इन गद्दारों की वजह से मिला था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, इतिहास का वो कड़वा सच...

Shaheed Diwas: इन गद्दारों की वजह से मिला था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, इतिहास का वो कड़वा सच...

गवाही देने वालों में एक प्रमुख नाम था सरदार बहादुर सर शोभा सिंह (मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के पिता) का. वो अंग्रेजों के करीबी और बड़े बिल्डर हुआ करते थे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:51 PM IST
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भारत की आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है. लेकिन उनके बलिदान के पीछे कुछ ऐसे किरदार भी थे, जिन्होंने इतिहास में कड़वा सच छोड़ दिया. सवाल यह है कि क्या सिर्फ अंग्रेजों की ताकत से इन वीरों को फांसी मिली, या फिर कुछ अपनों की गवाही ने भी उनकी राह मुश्किल कर दी? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक दर्दनाक मोड़ दिया.

1920 के दशक में Simon Commission Protests के खिलाफ देशभर में विरोध हो रहा था. लाहौर में लाला लाजपत राय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. इस घटना से आक्रोशित होकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बदला लेने का फैसला किया. यही वह मोड़ था, जहां से उनकी क्रांतिकारी राह और तेज हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दिशा में बढ़ा.

असेंबली बम कांड और गिरफ्तारी की कहानी

अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका. यह हमला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों को चेतावनी देने के लिए था. घटना के बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और खुद को राजनीतिक बंदी बताया. जेल में उन्होंने किताबें और बेहतर सुविधाओं की मांग की. इस दौरान उनके साथ सख्ती की गई और उन्हें हथकड़ियों में पेश किया जाता रहा, जिससे मामला और गरमाता गया.

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 लाहौर षड्यंत्र केस और कोर्ट की सख्ती

1929 में शुरू हुए लाहौर षड्यंत्र केस में 25 लोगों को आरोपी बनाया गया. करीब 500 गवाह पेश किए गए, जिससे केस मजबूत हुआ. अदालत में पेशी के दौरान भगत सिंह को कई बार स्ट्रेचर पर लाया गया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी. उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि राजनीतिक बंदियों के साथ इस तरह का व्यवहार अन्याय है. बावजूद इसके, सुनवाई जारी रही और अंग्रेजी हुकूमत ने सख्त रुख अपनाया, जिससे सजा लगभग तय मानी जाने लगी.

 गवाही ने खोले राज, साथियों ने बदला पक्ष

जैसे-जैसे केस आगे बढ़ा, कुछ क्रांतिकारियों ने पाला बदल लिया. हंसराज वोहरा, फणीन्द्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी जैसे नाम सरकारी गवाह बन गए. इनकी गवाही से क्रांतिकारियों के कई राज खुल गए, जिससे केस और मजबूत हो गया. जयगोपाल ने भी सॉन्डर्स हत्या मामले में अहम जानकारी दी. इन गवाहियों ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ सबूत पुख्ता कर दिए, जो उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ.

 फैसला, इनाम और इतिहास का कड़वा अंत

7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई. गवाहों को अंग्रेजों से इनाम भी मिला हंसराज वोहरा को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला, जबकि जयगोपाल को आर्थिक लाभ दिया गया. इस केस में सर शोभा सिंह ने भी गवाही दी थी. तय तारीख से पहले ही तीनों वीरों को फांसी दे दी गई. यह घटना आज भी इतिहास में एक ऐसा अध्याय है, जो बलिदान के साथ-साथ विश्वासघात की कहानी भी सुनाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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