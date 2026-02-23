Advertisement
ईरानी चाय बनाता नजर आया 'शाहरुख खान' का डुप्लीकेट, VIDEO हो गया वायरल

Duplicate Shahrukh Khan: एक लड़का ठेले पर ईरानी चाय बनाकर बेच रहा है. देखने में बॉलीवुड के किंग खान 'शाहरुख खान' की तरह लगता है. अब इस डुप्लीकेट शाहरुख खान(Shahrukh Khan) का वीडियो सोशल मी​डिया पर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:22 PM IST
Trending Photos

Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे डुप्लीकेट लोगों के वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखने में फिल्मी सितारों की तरह लगते हैं. कभी नकली 'गोविंदा' वायरल होता है तो कभी रील में 'सलमान खान' का हमशक्ल दिखाई दे जाता है. 'अजय देवगन' के डुप्लीकेट की तो सोशल मीडिया पर भरमार है. ऐसा ही 'शाहरुख खान' का एक डुप्लीकेट वायरल हो रहा है. जो ठेले पर ईरानी चाय बेचता नजर आ रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ठेले पर डुप्लीकेट शाहरुख खान चाय बना रहा है. इस दौरान लड़के ने काला चश्मा भी पहन रखा है. चेहरा देखने पर शाहरुख खान की हमशक्‍ल लग रहा है. चाय वाला लड़का पहले एक बड़े बर्तन से कांच के गिलास में दूध डालता है और फिर मशीन से चाय डालता है.

यह भी पढ़ें: जमीन सरकारी है कहकर तोड़ दिया घर... नल, सड़क और नाली का क्या? बच्चे ने उठाए ये गंभीर सवाल

शाहरुख खान का 'सिग्नेचर पोज' करके दिखाया
शाहरुख खान के हमशक्ल को देखने के लिए लोग चाय पीने आते हैं. इन्हीं में से एक ग्राहक वीडियो बना रहा है. लेकिन ये लड़का भी किसी को निराश नहीं करता और ग्राहकों को चाय देने के बाद शाहरुख खान के हाव भाव भी करके दिखाता है. वो अपने ग्राहकों को दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान का 'सिग्नेचर पोज' करके दिखाता है.
क्या बोले यूजर्स?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @king_srk_1k नाम के अकाउंट से पोस्ट हुआ. खबर लिखे जाने तक 89 हजार लाइक हो चुके हैं. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोगों का भरपूर प्यार मिला. यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. किसी ने कहा कि ऑटोग्राफ लेने जाना पड़ेगा तो किसी ने सस्ता शाहरुख खान बता दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

TAGS

viral videoshahrukh khan

