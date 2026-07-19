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दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदी! जहां बहता है 100 डिग्री तक गर्म पानी, गलती से छू लिया तो पलभर में झुलस सकती है चमड़ी

क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है, जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ उबाल बहता हो? यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य है, जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है. अमेजन के घने जंगलों के बीच बहने वाली यह नदी इतनी गर्म है कि इसमें गिरने वाला कोई भी छोटा जानवर जिंदा नहीं बच पाता.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:00 AM IST
दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदी! जहां बहता है 100 डिग्री तक गर्म पानी, गलती से छू लिया तो पलभर में झुलस सकती है चमड़ी
Image Credit: Image credit: instagram/@pulsefactx

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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