/चीन में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने खोल दिए राज, 9.8 लाख रुपये का मंथली बजट देख चौंके लोग

जब विदेश में रहने की बात होती है तो चीन को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक अलग तस्वीर रहती है. कई लोगों को लगता है कि अमेरिका या यूरोप की तुलना में चीन में रोजमर्रा की जिंदगी काफी सस्ती होगी. क्योंकि चीन के प्रोडक्ट लोगों को किसी भी मार्केट में कम कीमत में मिल जाते हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि चीन में रहना और भी सस्ता हो सकता है.
लेकिन चीन के बड़े शहरों में तस्वीर इससे काफी अलग हो सकती है. खासकर शंघाई जैसे इंटरनेशनल शहर में घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च परिवार का बजट काफी बढ़ा सकते हैं. इसी को लेकर भारत की अदिति शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के महीने भर के खर्च का पूरा हिसाब शेयर किया है. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि यह उनके परिवार का पर्सनल खर्च है, चीन में रहने का कोई सामान्य पैमाना नहीं.
अदिति शर्मा शंघाई में अपने परिवार के साथ रहती हैं. उनके परिवार में कुल चार लोग हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनका परिवार हर महीने करीब 9.81 लाख रुपये खर्च करता है. यह रकम सुनकर किसी को भी पहली नजर में हैरानी हो सकती है. लेकिन खर्च का बड़ा हिस्सा किसी महंगी शॉपिंग या घूमने-फिरने पर नहीं, बल्कि घर और बच्चों की पढ़ाई पर जा रहा है. अदिति ने खुद भी लोगों को बताया है कि उनके परिवार का बजट देखकर चीन में रहने की पूरी तस्वीर न बनाई जाए. उनका कहना है कि खर्च हर परिवार की जरूरत, शहर, स्कूल, घर और लाइफस्टाइल के हिसाब से काफी बदल सकता है.
शंघाई में अदिति के परिवार के मंथली बजट का सबसे बड़ा हिस्सा घर के किराए में जाता है. उन्होंने बताया कि उनका घर 25,000 चीनी युआन के मंथली रेंट पर है, जो भारतीय रुपये में करीब 3.5 लाख रुपये बैठता है. इसका मतलब साल भर के किराए का हिसाब लगाया जाए तो यह पैसा करीब 42 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि शंघाई जैसे बड़े शहर में परिवार के लिए घर का खर्च बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है.
किराए के बाद दूसरा बड़ा खर्च बच्चों की एजुकेशन है. अदिति के दोनों बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और इसके लिए परिवार करीब 25,000 युआन यानी लगभग 3.5 लाख रुपये हर महीने खर्च करता है. मतलब सिर्फ घर और स्कूल की फीस जोड़ दें तो परिवार के करीब 7 लाख रुपये हर महीने इन्हीं दो चीजों में चले जाते हैं. यह आंकड़ा बताता है कि विदेश में बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना किसी परिवार के मंथली बजट को कितना बड़ा बना सकता है.
अदिति के मुताबिक, परिवार का ग्रॉसरी बजट करीब 5,000 युआन यानी लगभग 70,750 रुपये महीने का है. इसमें घर का राशन और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान शामिल है. इसके अलावा परिवार घरेलू मदद के लिए हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता है. इसके साथ घर चलाने से जुड़े छोटे-बड़े खर्च भी कुल बजट में एक बड़ी रकम जोड़ देते हैं.
परिवार के यूटिलिटी बिल यानी बिजली, पानी और दूसरी घरेलू सुविधाओं पर करीब 1,500 युआन यानी लगभग 21,230 रुपये महीने खर्च होते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर परिवार करीब 700 युआन यानी लगभग 10 हजार रुपये खर्च करता है. शंघाई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफी बड़ा है, इसलिए परिवार की रोजमर्रा की आवाजाही का खर्च बाकी बड़े खर्चों की तुलना में कम नजर आता है.
बच्चों के मनोरंजन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए परिवार हर महीने करीब 1,500 युआन यानी 21,230 रुपये अलग रखता है. इसके अलावा बाहर खाना खाने और शॉपिंग पर करीब 4,000 युआन यानी लगभग 56,650 रुपये खर्च होते हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने पर अदिति के परिवार का कुल मंथली बजट करीब 9.81 लाख रुपये पहुंच जाता है.
अदिति ने अपने पोस्ट में सबसे जरूरी बात यही बताई कि इस आंकड़े को चीन में रहने का सामान्य खर्च न माना जाए. उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार की पर्सनल स्पेंडिंग है. उनके मुताबिक, उनके परिवार को कोई एक्सपैट अलाउंस नहीं मिलता. हालांकि, मेडिकल इंश्योरेंस उनके मेडिकल खर्च को पूरी तरह कवर करता है. उन्होंने यह भी बताया कि रेंट का खर्च इलाके के हिसाब से काफी बदल सकता है. इसी तरह स्कूल का चुनाव और परिवार की लाइफस्टाइल भी कुल बजट पर बड़ा असर डालती है.
अदिति के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चीन की कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें भी चीन जाने से पहले लगता था कि वहां खर्च कम होगा, लेकिन बीजिंग जैसे बड़े शहर में रहने के बाद उनकी सोच बदल गई. एक यूजर ने शंघाई को महंगा बताते हुए कहा कि यहां रेंट काफी ज्यादा है और इंटरनेशनल स्कूल की फीस तो और भी बड़ी है. एक अन्य यूजर ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन तभी सस्ता लग सकता है, जब उनकी कंपनी घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हो. अगर ये खर्च खुद उठाने पड़ें तो परिवार का बजट काफी बढ़ सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि चीन बहुत बड़ा देश है. शंघाई और बीजिंग जैसे बड़े शहरों की तुलना पूरे चीन से नहीं की जा सकती. कई दूसरे शहरों में रहने का खर्च काफी कम हो सकता है.