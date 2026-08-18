/चीन में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने खोल दिए राज, 9.8 लाख रुपये का मंथली बजट देख चौंके लोग

अदिति के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चीन की कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें भी चीन जाने से पहले लगता था कि वहां खर्च कम होगा, लेकिन बीजिंग जैसे बड़े शहर में रहने के बाद उनकी सोच बदल गई. एक यूजर ने शंघाई को महंगा बताते हुए कहा कि यहां रेंट काफी ज्यादा है और इंटरनेशनल स्कूल की फीस तो और भी बड़ी है. एक अन्य यूजर ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन तभी सस्ता लग सकता है, जब उनकी कंपनी घर और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हो. अगर ये खर्च खुद उठाने पड़ें तो परिवार का बजट काफी बढ़ सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि चीन बहुत बड़ा देश है. शंघाई और बीजिंग जैसे बड़े शहरों की तुलना पूरे चीन से नहीं की जा सकती. कई दूसरे शहरों में रहने का खर्च काफी कम हो सकता है.