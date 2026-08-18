Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /चीन में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने खोल दिए राज, 9.8 लाख रुपये का मंथली बजट देख चौंके लोग

चीन में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने खोल दिए राज, 9.8 लाख रुपये का मंथली बजट देख चौंके लोग

चीन को अक्सर कम खर्च वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन शंघाई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने परिवार का मंथली बजट शेयर कर इस धारणा पर सवाल खड़ा कर दिया है. अदिति शर्मा के मुताबिक, चार लोगों का उनका परिवार हर महीने करीब 9.81 लाख रुपये खर्च करता है. इसमें करीब 3.5 लाख रुपये सिर्फ घर के किराए और इतने ही पैसे बच्चों की इंटरनेशनल स्कूल फीस में जाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:42 AM IST
चीन में रहना कितना महंगा? भारतीय महिला ने खोल दिए राज, 9.8 लाख रुपये का मंथली बजट देख चौंके लोग
Image Credit: भारतीय महिला ने बताया चीन में रहना कितना महंगा? Image credit: instagram/@indianmom_in_shanghai

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल, 9 जिलों में यलो अलर्ट जारी, बदलेगा मौसम का मिजाज
2
3
4
5