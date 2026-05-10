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Hindi Newsजरा हटकेयहां सजी है दूल्हा-दुल्हन की मंडी, छतरियों पर टंगे होते हैं बायोडाटा; माता-पिता लगाते हैं बच्चों की बोली

यहां सजी है 'दूल्हा-दुल्हन' की मंडी, छतरियों पर टंगे होते हैं बायोडाटा; माता-पिता लगाते हैं बच्चों की बोली

Shanghai Marriage Market: दुनिया भर में शादियां तय करने के कई तरीके हैं, लेकिन चीन के शंघाई (Shanghai) में लगने वाला 'मैरिज मार्केट' सबसे अलग है. यहां कोई सामान नहीं बिकता, बल्कि माता-पिता अपने अविवाहित बच्चों के बायोडाटा (Biodata) लेकर बाजार में बैठते हैं. यहां कोई अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा होता है, तो कोई अपनी बेटी के लिए दूल्हा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 01:46 PM IST
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यहां सजी है 'दूल्हा-दुल्हन' की मंडी, छतरियों पर टंगे होते हैं बायोडाटा; माता-पिता लगाते हैं बच्चों की बोली

Shanghai Marriage Market: दुनिया तेजी से बदल रही है. लोग प्यार और शादी के लिए मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां आज भी माता-पिता खुले पार्क में बैठकर अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाशते हैं. यहां बाकायदा 'शादी बाजार' लगता है, जहां बेटे-बेटियों का बायोडाटा लेकर परिवार वाले पहुंचते हैं और अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह अनोखा शादी बाजार चीन के शंघाई शहर में लगता है. हर सप्ताह यहां बड़ी संख्या में बेटे-बेटियों के माता-पिता इकट्ठा होते हैं. कोई अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा होता है, तो कोई अपनी बेटी के लिए दूल्हा. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहां ज्यादातर लड़के-लड़कियां खुद मौजूद नहीं होते. उनकी जगह उनके माता-पिता ही पूरा 'रिश्ता मिशन' संभालते हैं.

कागज पर लिखी होती है पूरी जानकारी

इस शादी बाजार में लोग अपने बच्चों की जानकारी कागज पर लिखकर लाते हैं. इसमें उम्र, लंबाई, पढ़ाई, नौकरी, सैलरी और परिवार की जानकारी तक लिखी होती है. कुछ लोग तो यह भी लिखते हैं कि उनके बेटे या बेटी के पास घर और गाड़ी है या नहीं. कई जगहों पर कागज पेड़ों, छतरियों और बोर्ड पर टंगे दिखाई देते हैं. माता-पिता इन बायोडाटा को ध्यान से पढ़ते हैं और अगर कोई रिश्ता पसंद आ जाए, तो सामने वाले परिवार से बात शुरू कर देते हैं.

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2004 से चल रहा है यह अनोखा बाजार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शादी बाजार कई सालों से लग रहा है. धीरे-धीरे यह इतना मशहूर हो गया कि अब इसे देखने के लिए टूरिस्ट भी पहुंचने लगे हैं. यहां हर वीकेंड पार्क में सैकड़ों लोग नजर आते हैं. कहीं माता-पिता रिश्तों पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो कहीं लोग फोन नंबर बदल रहे होते हैं. कई लोग इसे पुराने जमाने की अरेंज मैरिज का मॉर्डन रूप मानते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां रिश्ते घरों के अंदर नहीं, बल्कि खुले 'पीपुल्स पार्क' में तय होने की कोशिश होती है.

शादी को लेकर बढ़ रहा दबाव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में शादी को लेकर परिवारों के बीच काफी दबाव रहता है. खासकर अगर लड़का या लड़की 30 साल की उम्र पार कर जाए, तो माता-पिता चिंता करने लगते हैं. इसी वजह से कई परिवार खुद रिश्ते ढूंढने निकल पड़ते हैं. कुछ माता-पिता का मानना है कि बच्चे काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास साथी ढूंढने का समय ही नहीं बचता. वहीं, नई पीढ़ी का एक हिस्सा इस तरीके को पसंद नहीं करता. कई युवा मानते हैं कि शादी का फैसला उन्हें खुद लेना चाहिए.

यह तो 'ऑफलाइन मैट्रिमोनियल ऐप' है

जैसे ही इस शादी बाजार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने इसे 'ऑफलाइन मैट्रिमोनियल ऐप' कहा, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि यहां माता-पिता ही असली 'डेटिंग एजेंट' बने हुए हैं. रेडिट पर भी इस बाजार को लेकर काफी चर्चा होती रहती है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि 'यह बूमर्स का टिंडर है, बस इसमें वाई-फाई नहीं है.' वहीं, कई लोगों ने कहा कि भारत में भी कई जगह ऐसी परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं.

प्यार से ज्यादा नौकरी और घर को मिलती है अहमियत

इस शादी बाजार की एक और खास बात यह है कि यहां लोग प्यार या शौक से ज्यादा नौकरी, कमाई और घर जैसी चीजों को महत्व देते हैं. कई माता-पिता साफ कहते हैं कि उन्हें ऐसा रिश्ता चाहिए, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो. यही वजह है कि यहां सैलरी और संपत्ति की जानकारी पर खास ध्यान दिया जाता है. कुछ लोग इसे व्यवहारिक सोच मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे शादी एक 'सौदे' जैसी लगने लगती है.

दुनिया भर में चर्चा का विषय बना यह बाजार

आज यह शादी बाजार सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा. सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में जानने लगे हैं. कई लोग इसे परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल बताते हैं. जहां एक तरफ युवा ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके माता-पिता पार्क में बैठकर रिश्ते तलाश रहे हैं. यह अनोखा बाजार लोगों को हैरान जरूर करता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि शादी और रिश्तों को लेकर दुनिया के अलग-अलग देशों की सोच कितनी अलग हो सकती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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