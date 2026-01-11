Advertisement
trendingNow13070412
Hindi Newsजरा हटकेये क्या...? पालतू कुत्ते को घर वापिस लाने के लिए महिला ने खर्च किए 1900000 रुपये, जानें पूरा मामला!

ये क्या...? पालतू कुत्ते को घर वापिस लाने के लिए महिला ने खर्च किए 1900000 रुपये, जानें पूरा मामला!

China Viral News: शंघाई की एक महिला Xu ने अपने प्रिय डोबर्मन कुत्ते Joker को 2022 में खो दिया. दुखी होकर, उन्होंने चीन की क्लोनिंग तकनीक का सहारा लिया और ₹19 लाख खर्च कर अपने कुत्ते का क्लोन बनवाया. नया कुत्ता Joker की तरह ही दिखता है, जिससे उन्हें लगा कि उनका पालतू फिर लौट आया.

|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये क्या...? पालतू कुत्ते को घर वापिस लाने के लिए महिला ने खर्च किए 1900000 रुपये, जानें पूरा मामला!

Trending News: पालतू जानवर इंसानों के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी कमी बहुत खलती है. कुछ लोग उनकी यादों को संजोकर रखते हैं तो कुछ उनकी जगह नया पालतू ले आते हैं. लेकिन चीन की एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते को खोने के बाद जो किया, वह सबको चौंका रहा है.

19 लाख रुपये खर्च कर लाया गया कुत्ता वापस!

शंघाई की रहने वाली महिला, जिसका उपनाम Xu है, ने अपने डोबर्मन कुत्ते Joker को नवंबर 2022 में खो दिया था. 11 साल के Joker की मौत हार्ट अटैक से हुई थी. इस घटना के बाद महिला बहुत दुखी हो गई. चूंकि उसका बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से जुड़ा था, इसलिए उसने विज्ञान की मदद से अपने कुत्ते को "वापस लाने" का फैसला किया. महिला ने चीन की क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और अपने कुत्ते को क्लोन करवाने के लिए करीब 1.60 लाख युआन (लगभग 19 लाख रुपये) खर्च कर दिए. इस क्लोनिंग प्रक्रिया के जरिए महिला को एक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला कुत्ता मिला, जैसा उसका पुराना पालतू था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या क्लोनिंग से पुराना पालतू लौट सकता है?

जब महिला ने अपने नए कुत्ते को देखा, तो उसे लगा कि जैसे उसका Joker फिर से लौट आया हो. हालांकि, यह सिर्फ उसकी शक्ल थी, असली Joker की यादें और आदतें इसमें नहीं थीं. यही वजह है कि क्लोनिंग को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों को यह कदम सच्चे प्यार का प्रतीक लगा, जबकि कुछ का मानना था कि किसी भी पालतू जानवर को दोबारा लाना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी यादें और व्यवहार पहले जैसे नहीं हो सकते.

चीन में पहले भी हो चुकी है क्लोनिंग

गौरतलब है कि चीन में पहली बार 2017 में जीन एडिटिंग से कुत्ते की क्लोनिंग की गई थी तब से, यह टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है और लोग अपने प्यारे पालतू जानवरों को खोने के बाद क्लोनिंग का सहारा ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ ने इसे विज्ञान की चमत्कारी उपलब्धि बताया, तो कुछ ने इसे अनैतिक कहा। कई लोगों का मानना है कि किसी भी जीव को खोने के बाद उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे वह दिखने में बिल्कुल वैसा ही क्यों न हो.

TAGS

Viral News

Trending news

इतने में ही कांप गई रूह... अभी तो और गिरेगा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में...
weather alert
इतने में ही कांप गई रूह... अभी तो और गिरेगा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में...
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश