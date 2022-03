इस तस्वीर में छिपी है एक पक्षी की आकृति, बताने में फेल हो गए 99 परसेंट लोग

Find the Object Puzzle: कई बार ऐसा होता है कि सामने पड़ी कोई चीज हमें दिखती नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि हमारी नजर कमजोर है. बल्कि कई बार हमारी आंखें इतनी आसान चीज को देख ही नहीं पाती हैं. इन दिनों ऐसी ही एक तस्वीर इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है. एक तरह से यह तस्वीर एक Puzzle है. इसे देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं. दरअसल, इस तस्वीर में एक पक्षी की आकृति छिपी है.

तस्वीर में पक्षी की आकृति साफ-साफ दिखने के बावजूद भी ज्यादातर लोग इस पक्षी का नाम नहीं बता पा रहे हैं. तस्वीर को दर्जनों बार देखने के बाद भी 99 परसेंट लोग इसमें दिख रहे पक्षी का नाम बता पाने में असमर्थ हो रहे हैं. यहां तक कि कई लोगों को तस्वीर में पक्षी की आकृति ही नहीं दिखाई दे रही है. जबकि पक्षी की आकृति एकदम साफ-साफ नजर आ रही है.

तस्वीर को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'ध्यानमग्न उल्लू, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा है.' इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर में छिपे पक्षी को खोजने में जुट गए. कई लोगों ने पक्षी की आकृति खोज ली. कई लोगों ने पक्षी का नाम भी बता दिया. हालांकि ज्यादातर लोग इसमें छिपी पक्षी की आकृति खोजने में नाकाम रहे. देखें तस्वीर-

Meditating Owl, with its eyes closed, has a perfect camouflage that one can ever see…

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 30, 2022