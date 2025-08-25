मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड
Viral Video: किसी कंपनी की सालाना आम बैठक (AGM) को आमतौर पर शांतिपूर्ण और औपचारिक माना जाता है. लेकिन हाल ही में एक भारतीय कंपनी की AGM उस वक्त जंग का मैदान बन गई जब एक शेयरहोल्डर ने मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोल दिया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:12 AM IST
Shareholder Viral Video: किसी कंपनी की सालाना आम बैठक (AGM) को आमतौर पर शांतिपूर्ण और औपचारिक माना जाता है. लेकिन हाल ही में एक भारतीय कंपनी की AGM उस वक्त जंग का मैदान बन गई जब एक शेयरहोल्डर ने मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोल दिया. यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

आखिर गुस्से में शेयरहोल्डर ने क्या कहा?

बैठक की शुरुआत में निवेशक ने अधिकारियों को बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने गुस्से में कंपनी और उसके मैनेजमेंट पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी. शेयरहोल्डर ने कहा कि उन्हें सिर्फ साल में एक बार, वह भी एक मिनट के लिए बोलने दिया जाता है, जो उनकी नाराजगी का बड़ा कारण था.

क्यों आया चर्चा में भगवान ब्रह्मा का जिक्र?

अपनी नाराजगी जताते हुए निवेशक ने एक पौराणिक कहानी का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि किसी ने भगवान ब्रह्मा से पूछा था कि कुत्ते हमेशा सड़क पर क्यों रहते हैं? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा था कि "जो लोग दूसरों का पैसा नहीं लौटाते और गलत इरादे रखते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं." यह सुनकर पूरा हॉल हैरान रह गया.

 

 

मैनेजिंग डायरेक्टर पर सीधा वार क्यों?

निवेशक ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को निशाने पर लिया, जिनके पास 40 साल का अनुभव बताया गया. लेकिन शेयरहोल्डर ने आरोप लगाया कि इतने लंबे अनुभव के बावजूद उन्होंने कभी कंपनी को फायदा नहीं दिलाया. गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया कि "जब आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो दस शेयरहोल्डर भी शामिल नहीं होंगे."

गुस्से में दिया ऐसा श्राप

शेयरहोल्डर का गुस्सा यहीं नहीं रुका. उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके परिवार को भी कोसा और कहा – “आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, मैं श्राप देता हूं.” इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें संयम बनाए रखने को कहा. सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि गुस्से में आग उगलने वाला यह शेयरहोल्डर कंपनी में सिर्फ एक शेयर का मालिक है. इसके बावजूद उनका गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने पूरी AGM का माहौल बदल दिया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एक नाराज रिटेल निवेशक पूरी मीटिंग पर हावी हो गया. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि अब कंपनियों को सच में अपने छोटे निवेशकों का सम्मान करना चाहिए.

