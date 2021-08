Shashi Tharoor ने इस स्टाइल में तोड़ा नारियल, ट्रोलर्स ने जमकर उड़ाया मजाक, फिर आया जवाब

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया (Social Media) पर मीम बन ही जाता है. अक्सर वह अपनी कठिन शब्दावली और स्टाइल से इंटरनेट पर छाए रहते हैं, लेकिन इस बार उनके नारियल फोड़ने की स्टाइल ने उन्हें ट्रोलर्स ने घेर लिया. शशि थरूर ने जिस स्टाइल में केरल के मंदिर के बाहर नारियल फोड़ा, लोगों ने उस तस्वीर को अलग-अलग तरीके से मीम्स बना डाला. मीम तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएगा.

हाल ही में ओणम (Onam) के मौके पर शशि थरूर (Shashi Tharoor) एक मंदिर में नारियल फोड़ते नजर आए जिसका रातों-रात मीम बन गया और इस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. बीते शनिवार को शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्विटर पर ओणम का त्योहार मनाते हुए अपनी कुछ तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने पीले रंग का कुर्ता और सफेद मुंडू (एक तरह की धोती) पहना हुआ था.

And then offered a “Niramala” at the Elevanchery Bhagavathy Kshetram a few minutes from my ancestral home (where I also smashed a ritual coconut & prayed to the Naga gods worshipped by all Nairs). #Onam blessings to all especially those suffering in these troubled times. pic.twitter.com/2rJuKVPEHl

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 21, 2021