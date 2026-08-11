/हनीमून के बाद अब ट्रेन में धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन, शताब्दी में केक काटते दिखा स्टाफ; Video वायरल होते ही जांच शुरू

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सिर्फ एक सामान्य बर्थडे सेलिब्रेशन मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का सवाल है कि अगर ट्रेन में यात्रियों की मौजूदगी के बीच और ड्यूटी के दौरान ऐसा किया गया है, तो रेलवे को इस पर एक्शन लेना चाहिए. फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है. ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर किसी कर्मचारी को दोषी मानना सही नहीं होगा. लेकिन एक बात जरूर है कि लगातार सामने आ रहे ऐसे वीडियो ने रेलवे स्टाफ के ड्यूटी बिहेवियर को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है. अब देखना होगा कि रेलवे की जांच में वीडियो की असल कहानी क्या सामने आती है और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है.