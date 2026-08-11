/हनीमून के बाद अब ट्रेन में धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन, शताब्दी में केक काटते दिखा स्टाफ; Video वायरल होते ही जांच शुरू

ट्रेन में सफर के दौरान भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खास नियम तैयार किए हैं. इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन को माना जाता है. खासकर प्रीमियम ट्रेनों में ऑन-ड्यूटी स्टाफ से भी उम्मीद की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देंगे. लेकिन पिछले कुछ समय में ट्रेन के अंदर होने वाली ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं, जिनसे रेलवे के कामकाज और स्टाफ के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं.
अब ऐसा ही एक मामला शताब्दी एक्सप्रेस से सामने आया है. वायरल वीडियो में ट्रेन के कोच के अंदर कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से कुछ लोगों ने रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ जैसी ड्रेस पहनी हुई है. वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि अगर ये लोग ड्यूटी पर थे, तो क्या ट्रेन के कोच में इस तरह बर्थडे सेलिब्रेशन करना नियमों के मुताबिक था?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करीब 44 सेकेंड के वीडियो में ट्रेन के अंदर का माहौल सामान्य सफर से काफी अलग दिखाई देता है. वीडियो में एक व्यक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है. केक काटा जाता है और आसपास खड़े लोग उसे बधाई देते नजर आते हैं. वीडियो में कुछ लोग फूलों की माला पहनाते हुए भी दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि केक काटने और सेलिब्रेशन में शामिल कुछ लोगों की ड्रेस रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ जैसी नजर आ रही है. इसी वजह से वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
हनीमून के बाद अब ट्रेन में धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेशन, शताब्दी में केक काटते दिखा स्टाफ pic.twitter.com/NVkQ9LrUat
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) August 11, 2026
वीडियो में दिखाई दे रहे कोच के अंदर का डिजाइन शताब्दी एक्सप्रेस के कोच जैसा नजर आता है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का है और इसमें नजर आ रहे टिकट चेकिंग स्टाफ का संबंध झांसी से है. हालांकि, वायरल वीडियो से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. यही वजह है कि इस मामले में रेलवे की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है. जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, इसमें कौन लोग शामिल थे और उस समय वे ड्यूटी पर थे या नहीं.
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वीडियो में दिख रहे लोग वास्तव में ऑन-ड्यूटी रेलवे स्टाफ हैं, तो क्या उन्हें ट्रेन के कोच के अंदर निजी सेलिब्रेशन करने की अनुमति थी? ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ की जिम्मेदारी यात्रियों की टिकट चेकिंग और सफर को व्यवस्थित बनाए रखने से जुड़ी होती है. ऐसे में ड्यूटी के समय निजी कार्यक्रम में व्यस्त नजर आना यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए सवाल खड़े कर सकता है. हालांकि, अभी यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि वीडियो ड्यूटी के दौरान ही बनाया गया था. इसी बात की जांच रेलवे की ओर से की जा रही है.
इस मामले की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले ट्रेन में हनीमून सेलिब्रेशन का मामला भी सामने आया था. 6 जुलाई 2026 को नंदीग्राम एक्सप्रेस के एसी कोच को फूलों से सजाकर उसे हनीमून सुइट जैसा बना दिया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे ने मामले की जांच की थी. रेलवे की ओर से टिकट चेकिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया गया था. उस मामले के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आने से एक बार फिर टिकट चेकिंग स्टाफ की भूमिका चर्चा में आ गई है.
वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने मामले को गंभीरता से लिया है. झांसी के पीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ा वीडियो रेलवे के संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल रेलवे ने यह साफ नहीं किया है कि वीडियो में दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और क्या उन्होंने ड्यूटी के दौरान ही यह सेलिब्रेशन किया था. इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सिर्फ एक सामान्य बर्थडे सेलिब्रेशन मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का सवाल है कि अगर ट्रेन में यात्रियों की मौजूदगी के बीच और ड्यूटी के दौरान ऐसा किया गया है, तो रेलवे को इस पर एक्शन लेना चाहिए. फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है. ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर किसी कर्मचारी को दोषी मानना सही नहीं होगा. लेकिन एक बात जरूर है कि लगातार सामने आ रहे ऐसे वीडियो ने रेलवे स्टाफ के ड्यूटी बिहेवियर को लेकर बहस जरूर छेड़ दी है. अब देखना होगा कि रेलवे की जांच में वीडियो की असल कहानी क्या सामने आती है और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.