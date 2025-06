Viral Video: मौत के मुंह से खींच लाई बहन को! 11 साल की बच्ची ने दिखाई ऐसी दिलेरी, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Trending Video: कहते हैं कि बहन का रिश्ता सिर्फ प्यार और लड़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि जब वक्त आए तो वह मां जैसी भी बन जाती है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला चीन के हेनान प्रांत शहर में. जहां 11 साल की एक बहादुर बच्ची ने अपनी छोटी बहन की जान बचाकर सभी को हैरान कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस बहादुरी को सलाम कर रहे हैं.

छोटी सी बच्ची ने बेकाबू कार के सामने आकर बचाई बहन की जान

यह घटना एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई, जहां दो बहनें मौजूद थीं. छोटी बहन फर्श पर खेल रही थी, वहीं बड़ी बहन पास में खड़ी थी. सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक एक बेकाबू इलेक्ट्रिक कार रेस्टोरेंट के अंदर घुस आई. दरअसल, कार एक बुजुर्ग चला रहे थे और गलती से उन्होंने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया. जैसे ही बड़ी बहन ने देखा कि कार तेजी से अंदर की तरफ आ रही है, वह बिना एक पल गवाए दौड़कर अपनी छोटी बहन तक पहुंची और उसे गोद में उठाकर दौड़ गई. कार इतनी तेज थी कि अगर कुछ सेकंड की भी देर हो जाती, तो शायद बच्ची की जान नहीं बच पाती.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी बहन ने घबराने की जगह सूझबूझ और बहादुरी दिखाई. हादसे के बाद कार चालक ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी. रेस्टोरेंट के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन सबसे राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

Recently, in Henan, China, a van lost control and crashed into a restaurant where a little girl was standing. Fortunately, her sister rushed in just in time to save her, averting a disaster. \ #Van #LostControl #Restaurant #LittleGirl #Henan… pic.twitter.com/XDAOKxkB6P

June 5, 2025