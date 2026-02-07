Viral Video: अच्छी बहू सिर्फ... शख्स की बात सुनकर गुस्से से लाल होकर बोली- बस कीजिए दादाजी!

शादी के बाद बहू की भूमिका को लेकर समाज में बहस कोई नई नहीं है, लेकिन जब पुरानी सोच खुलेआम सामने आती है, तो नाराज़गी भी उतनी ही तेज होती है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इसी बहस को फिर से हवा दे दी है. वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स “अच्छी बहू” की परिभाषा बताते हुए ऐसी बातें कहता नजर आता है, जिन्हें सुनकर कई महिलाएं गुस्से से लाल हो गईं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने न सिर्फ इस सोच पर सवाल उठाए, बल्कि रिश्तों में बराबरी, सम्मान और आपसी समझ की जरूरत पर भी खुलकर बात की.

‘अच्छी बहू’ की परिभाषा पर उठा बवाल

वायरल वीडियो की शुरुआत एक साधारण सवाल से होती है, जिसमें एक महिला बुजुर्ग शख्स से पूछती है कि उनके हिसाब से “अच्छी बहू” कौन होती है. इसके जवाब में वह कहते हैं कि शादी के बाद महिला को पूरी तरह अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए. उनके अनुसार, बहू का कर्तव्य है कि वह अपने पति के माता-पिता को ही अपने माता-पिता माने. शख्स का दावा है कि आजकल महिलाएं अपने मायके वालों पर ज्यादा ध्यान देती हैं और नए घर में घुलने-मिलने की कोशिश नहीं करतीं. यही सोच वीडियो में सामने आते ही लोगों को चौंकाने लगी और देखते ही देखते यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

बयान पर यूजर्स का गुस्सा और तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा साफ नजर आया. कई महिलाओं ने इस सोच को पिछड़ा और महिला विरोधी बताया. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी मानसिकता आज भी कई घरों में मौजूद है, चाहे शिक्षा का स्तर कुछ भी क्यों न हो. दूसरे ने कहा कि यही वजह है कि आज कई महिलाएं शादी से दूरी बनाना बेहतर समझती हैं. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब पुरुषों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे शादी के बाद अपने माता-पिता से दूरी बनाएं, तो महिलाओं से यह बलिदान क्यों मांगा जाता है. कई कमेंट्स में इसे रिश्तों में असमानता और दबाव की जड़ बताया गया.

"Duty of daughter-in-law is to take care of the parents....parents of the husband" "Nowadays DILs are more interested in their own parents..." This boomer is a DU passout. No wonder in-laws are the prime reason for the divorces in India. pic.twitter.com/PhUYidfmgx — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) February 4, 2026

बराबरी की मांग और रिश्तों पर नई सोच

इस पूरे विवाद के बीच कई यूजर्स ने संतुलित रिश्तों की बात भी रखी. उनका कहना था कि सबसे स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं, जहां पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के परिवारों का बराबरी से ख्याल रखते हैं. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी सोच में बहू से हर जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उसकी आवाज और भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि शादी का मतलब किसी महिला का अपने माता-पिता से रिश्ता तोड़ना नहीं होना चाहिए. यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि बदलते समय में रिश्तों को समझने और सम्मान देने की सोच को भी बदलने की जरूरत है.