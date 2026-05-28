भेड़ चराने की निकली नौकरी, टूट पड़े हजारों कॉर्पोरेट एम्प्लाई! ऑफिस से क्यों तंग आ चुके हैं यहां के युवा?

China Shepherd Job Viral Ad: क्या कोई पढ़ा-लिखा नौजवान, जिसने बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो, वह भेड़ चराने की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हो सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन में यह बिल्कुल सच साबित हुआ है. उत्तरी चीन के एक फार्म मालिक ने सिर्फ दो चरवाहों के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन कुछ ही घंटों में उस पर हजारों युवाओं ने अप्लाई कर दिया. इस एक विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है और चीन के खोखले होते जॉब मार्केट की पोल खोलकर रख दी है.

एक विज्ञापन और मच गया तहलका

उत्तरी चीन के मंगोलिया सीमा के पास रहने वाले फार्म मालिक जुओ शियाओयोंग को अपने खेतों के लिए दो चरवाहों की जरूरत थी. उन्होंने इसके लिए अप्रैल के आखिर में एक साधारण सा विज्ञापन जारी किया. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह विज्ञापन देश की सबसे बड़ी चर्चा बन जाएगा. कुछ ही घंटों में इस नौकरी के लिए 700 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया. इतना ही नहीं, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो (Weibo) पर इस विज्ञापन को 59 मिलियन (5.9 करोड़) से ज्यादा बार देखा गया.

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शंघाई से लेकर चोंगकिंग तक के युवा कतार में

इस नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लोग कोई आम अनपढ़ चरवाहे नहीं हैं. इनमें शंघाई और चोंगकिंग जैसे बड़े और आधुनिक शहरों के पढ़े-लिखे ग्रेजुएट्स, फैक्ट्री वर्कर्स और कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भीड़ इस बात का सबूत है कि चीन के युवा अब अपने काम के घंटों, कम सैलरी और करियर में ग्रोथ न होने से बुरी तरह थक चुके हैं. फार्म मालिक जुओ ने खुद माना कि लोग कर्ज के बोझ, काम के दबाव और बेरोजगारी से परेशान होकर यहां आना चाहते हैं.

चीन का जानलेवा '996 वर्क कल्चर'

चीन के ऑफिशियल आंकड़े भले ही बेरोजगारी दर को 5 परसेंट के आसपास दिखाते हों, लेकिन असलियत बहुत डरावनी है. चीन में '996 वर्क कल्चर' चलता है, जिसका मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम करना. इस वजह से युवाओं की पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है. ऊपर से इस साल 12.7 मिलियन (करीब 1.27 करोड़) नए ग्रेजुएट्स कॉलेज से पास आउट होकर जॉब मार्केट में आ रहे हैं. फैक्ट्रियों पर भी मंदी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के आने से ताले लटक रहे हैं. 21 साल के फैक्ट्री वर्कर जेम्स गुओ ने बताया कि वह 13-13 घंटे कंटेनर बनाने का काम करके थक चुके हैं और अब यह उनके बर्दाश्त से बाहर है.

95 हजार सैलरी और रहना-खाना फ्री

चरवाहे की इस नौकरी में ऐसा क्या था जो लोग इस पर टूट पड़े? दरअसल, फार्म मालिक ने 8,000 युआन (करीब 95,000 भारतीय रुपये) प्रति माह सैलरी का ऑफर दिया था. यह चीन के शहरों में मिलने वाली एवरेज प्राइवेट सैलरी (6,000 युआन) से काफी ज्यादा है. इसके साथ ही रहना और खाना भी बिल्कुल मुफ्त था. हालांकि, यह काम इतना आसान नहीं है. इन वर्कर्स को 2,000 हेक्टेयर के बड़े मैदान में 3,000 भेड़ों की देखभाल करनी होगी. वहां सर्दियों में तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. फार्म मालिक ने चेतावनी भी दी है कि यह कोई टूरिज्म नहीं है, बल्कि बेहद कठिन काम है.

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क्या है चीन का 'Curse of 35'?

इस नौकरी में अप्लाई करने वाले आधे से ज्यादा लोग वो हैं जिनका जन्म 1990 के दशक में हुआ है. चीन में इस समय 'Curse of 35' यानी '35 साल का श्राप' नाम का एक खौफनाक ट्रेंड चल रहा है. वहां की कंपनियां 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नौकरी पर रखने से कतराती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह समस्या अब सिर्फ टेक सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे चीन की आर्थिक हकीकत बन चुकी है. यही वजह है कि युवा अब शहरों की चकाचौंध छोड़कर सुदूर जंगलों में भेड़ों के बीच सुकून तलाश रहे हैं.