WATCH: शावक को खेलता देख शेर ने दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो देख इमोशनल हो गए लोग

Lions Emotional Video:सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शेर और उसका नन्हा शावक एक प्यारा सा पल साझा करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोगों ने डिज्नी की मशहूर फिल्म द लॉयन किंग के लोकप्रिय पात्र सिम्बा और मुफासा को याद कर लिया है. पिता और बेटे के बीच का यह अनोखा रिश्ता देख इमोशनल हो गए लोग.

ये भी पढ़ें; दुनिया की वो खूंखार जनजातियां, जहां जवान होते ही काट देते हैं महिलाओं का ये खास 'अंग'

शेर और शावक का अनोखा रिश्ता

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर अपने शावक के साथ सुकून से बैठा हुआ है. शावक बार-बार अपने पिता को खेलने के लिए छेड़ता है, जबकि शेर आराम करना चाहता है. फिर भी वह अपने नन्हे बच्चे को प्यार से अपने पास खींचकर बैठा लेता है. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि इसमें पिता-पुत्र का स्नेह स्पष्ट दिखाई देता है.

ये भी पढ़ें; ​ गोरिल्ला का 'लव डोज'... इस शख्स पर हो गया फिदा, ब्रोमांस का वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो देख यूजर कर रहे हैं कमेंट

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ऐसा लग रहा है जैसे सिम्बा और मुफासा सच में हमारे सामने आ गए हों.” किसी और ने लिखा, “पिता का अपने बच्चे के प्रति यह प्यार दिल को छू लेने वाला है.” वहीं एक अन्य कमेंट में लिखा, “यह वीडियो लॉयन किंग जैसी प्रेरणा देता है.”

It's Simba and Mufasa!! pic.twitter.com/YdKMyf819O — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) May 12, 2025

वायरल होते ही मिला जबरदस्त प्यार

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि जहारों लोग इसे लाइक किए हैं. वहीं कमेंट सेक्शन में लोग बार-बार पिता-पुत्र के रिश्ते की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. इस छोटे से वीडियो ने यह साबित कर दिया कि इंसानों की तरह जानवरों के रिश्तों में भी उतनी ही भावनाएं और स्नेह भरे होते हैं. हालांकि यह वीडियो बहुत प्यारा और भावुक करने वाला है, लेकिन ZEE News ने इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की है.