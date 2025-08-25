6 बिछड़े हुए शेर शावक दोबारा मिले बाघिन से, मां को देखते ही ऐसे दौड़े, वीडियो देख भावुक हो जाएंगे आप

Sher Emotional Video: दक्षिण अफ्रीका के मालामाला गेम रिजर्व से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें छह बिछड़े हुए शेर शावक अपनी मां से दोबारा मिलते हैं. यह पल इतना भावुक है कि जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. वन्यजीव गाइड ने इस शानदार पुनर्मिलन को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे देख इमोशनल हो गए.

मां को देखते ही दौड़े शावक

वीडियो में कंबुला नाम की शेरनी जंगल में दौड़ते हुए नजर आती है. थोड़ी दूरी पर उसके छह शावक खेलते दिखाई देते हैं. जैसे ही शावकों ने अपनी मां को देखा, वे खुशी से उछल पड़े और उसकी ओर दौड़ने लगे. ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने तुरंत अपनी मां को पहचान लिया हो. गाइड ने बताया कि पहले एक शावक आया, फिर दूसरा और फिर बाकी सभी, जब तक कि छहों बच्चे अपनी मां के पास नहीं पहुंच गए. उनकी आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. यह नजारा बेहद प्यारा और भावुक करने वाला था.

गाइड ने कैद किया दिल छू लेने वाला पल

वन्यजीव गाइड इस वीडियो को कैमरे में कैद किया. फिर कहा कि यह पल बेहद खास था. शावक अपनी मां को देखकर इतने खुश थे कि जोर-जोर से पुकारने लगे. वे छोटे-छोटे कदमों से दौड़ते हुए मां के पास पहुंचे और उसके चारों ओर उछलने-कूदने लगे. यह दृश्य मानो जंगल में प्रेम और अपनापन की सबसे सुंदर झलक पेश कर रहा हो.

दूध पिलाने का प्यारा नजारा

जैसे ही मां लेटी वैसे ही सभी शावक एक-एक करके उसके पास आकर बैठ गए और दूध पीने लगे. वे छोटे बिल्ली के बच्चों की तरह म्याऊं कर रहे थे और अपनी पूंछ खुशी से हिला रहे थे. पूरा दृश्य इतना प्यारा था कि इसे देखने वाला हर व्यक्ति भावुक हो गया. यह पुनर्मिलन साबित करता है कि जंगली जीवन में भी मां-बच्चों का रिश्ता सबसे मजबूत और भावनाओं से भरा होता है.