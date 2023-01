Sher Ka Video: एक भैंस को 5 शेरों ने दबोचा, लेकिन फिर भी बच गई उसकी जान; 30 सेकेंड में हुआ ऐसा खेल

Lion Viral Video: जंगल में सिर्फ एक ही जानवर का राज चलता है और उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है; वह है शेर. जी हां, जब जंगल में शेर की दहाड़ सुनते हैं तो बाकी सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, अगर शेर जब किसी जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए पीछे पड़ जाए तो बेहद ही मुश्किल से ही उसकी जान बच पाती है. वहीं, अगर शेर का परिवार ही पीछे पड़ जाए तो जान बचाना असंभव के समान है लेकिन एक भैंसे ने 30 सेकेंड के भीतर अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकला. क्या आपने यह वीडियो अब तक देखा? अगर नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए.

शेरनियों की झगड़े की वजह से भैंस की बच गई जान

जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में एक भैंस शेरों के जाल में फंस गई और उसने लगभग अपना शरीर त्याग ही दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसी घटना हुई कि वह अपनी जान बचाने में सफल रही. कहते हैं कि अगर अपने परिवार में ही खोट हो तो दूसरा लाभ उठा लेता है. कुछ ऐसा ही इस वीडियो में भी देखने को मिला. भैंस का शिकार करने के बाद कुल पांच शेर-शेरनी उसे नोंच खाने को तैयार थे, लेकिन तभी तभी दो शेरनियां आपस में भिड़ गईं और एक-दूसरे पर हमला करने लगीं. वहीं जब एक शेर ने यह झगड़ा देखा तो उन्हें अलग करने के लिए जबड़े से हटाने लगे, लेकिन वह दोनों शेरनी मानने को तैयार नहीं थीं.

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks but come to think of this that's how God always confuses your enemies.

"GO AND VERIFY" "Adamu Adamu" Obasanjo "Duncan Mighty" Shank Gokada #AsuuStrikeUpdate "Over 1.5" "Solomon Buchi" Tompolo "The Hate" pic.twitter.com/jxeb72XLgn

— Victor kolo (@babbanyarro) August 19, 2022