जिस ​ट्रक में कैद था, उसी की छत पर चढ़कर खड़ा हो गया शेर और फिर लगा दी छलांग

Sher Ka Video Viral: सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये जंगल से निकलकर बीच सड़क पर आ जाते हैं. इस बार एक शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शेर सड़क पर चलते ट्रक की छत पर चढ़ गया और उसके बाद में छलांग लगा दी. चलिए वीडियो देखते हैं

फेसबुक पर पोस्ट किया गया वीडियो

फेसबुक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखता है ​कि एक बड़ा शेर चलते ट्रक की छत पर खड़ा है. जैसे ही ट्रक सड़क किनारे पर होता है तो तुरंत शेर भी छलांग लगा देता है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

कितनी तेज चल रहा था ट्रक?

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ अफ्रीका में सड़क पर 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते ट्रेलर की छत पर एक शेर देखा गया है. पीछे चल रहे वाहन में मौजूद शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दिखता है कि एक ट्रेलर में शेर बंद करके ले जाया जा रहा था, लेकिन शेर कैद से निकलकर ट्रेलर पर चढ़ गया और इसके बारे में ट्रेलर ड्राइवर को कोई खबर नहीं है.

कहां ले जाया जा रहा था ये शेर?

मिली जानकारी के अनुसार इस शेर को स्पोर्ट फार्म से खरीदा गया था और ये अपने घर जा रहा था. रास्ते में ही ये शेर किसी तरह ट्रेलर की छत पर लगे सुपरविजन डोर को तोड़कर ऊपर की ओर उछला और ट्रेलर की छत पर चढ़ गया. जब ये ट्रेलर की छत पर चढ़ा तब तक ड्राइवर को इसकी भनक भी नहीं लगी कि शेर कैद से छूट चुका है. जब शेर ने सड़क पर छलांग लगाई तब जाकर ड्राइवर को इस बात का पता चला. आप भी देखें ये वायरल वीडियो. यह वीडियो फेसबुक पर @African Bush Kingdom नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है.

