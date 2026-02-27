ये कैसा प्रैंक? दोस्त पर छोड़ा खुला 'शेर' फिर बंद कर दिया भागने का रास्ता, देखें आगे क्या हुआ?

Sher Ka Video: 'दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है.' जी हां, ऐसा ही काम एक दोस्त ने किया है. कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ऐसा खतरनाक प्रैंक नहीं करेगा. जैसा इस व्यक्ति ने किया है. शख्स ने अपने दोस्त को खुले शेर के सामने छोड़ दिया और भागने का रास्ता भी बंद कर दिया. इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा. शेर ने इस व्यक्ति पर हमला कर दिया, हालांकि व्यक्ति आखिर तक जान बचाता नजर आया.

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ प्रैंक करते हुए ऐसा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंद हॉल में शेर के साथ एक शख्स मौजूद है. शेर उस पर हमला कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है. जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करता है. उसका दोस्त गद्दा (Mattress) लगाकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है. ऐसे में उसके पास शेर का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है. शेर शख्स के हाथ को अपने जबड़े में जकड़ता दिखाई देता है, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है. वीडियो के अंत तक वो शेर से अपनी जान बचाता नजर आता है. वीडियो कब और कहां का है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं.

यह भी पढ़ें: गलती पर मां ने बेबी डॉग को लगाई डांट, देखिए दिल छू लेने वाला मोमेंट

Add Zee News as a Preferred Source

This man pranked his friend by unleashing a Lion on him pic.twitter.com/LKnyuvQDpJ — Mami Amah (@ItsAmahAdoma) February 26, 2026

क्या खतरनाक प्रैंक पर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो एक्स पर @ItsAmahAdoma नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. सिर्फ 24 घंटे के बाद 3.4 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि शेर को अच्छी तरह से ट्रैंड किया गया है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये कोई पालतू जानवर नहीं है, शेर के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.