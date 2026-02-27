Advertisement
ये कैसा प्रैंक? दोस्त पर छोड़ा खुला 'शेर' फिर बंद कर दिया भागने का रास्ता, देखें आगे क्या हुआ?

Prank Video With Lion: एक शख्स ने दोस्त के साथ प्रैंक करने के लिए ऐसा रास्ता चुना जो काफी जोखिम भरा हो सकता था. दोस्त को खुले 'शेर' के हवाले कर दिया और भागने का रास्ता भी बंद कर दिया. वीडियो में देखें आगे क्या हुआ.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:06 PM IST
Sher Ka Video: 'दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है.' जी हां, ऐसा ही काम एक दोस्त ने किया है. कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ऐसा खतरनाक प्रैंक नहीं करेगा. जैसा इस व्यक्ति ने किया है. शख्स ने अपने दोस्त को खुले शेर के सामने छोड़ दिया और भागने का रास्ता भी बंद कर दिया. इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा. शेर ने इस व्यक्ति पर हमला कर दिया, हालांकि व्यक्ति आखिर तक जान बचाता नजर आया.

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ प्रैंक करते हुए ऐसा किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंद हॉल में शेर के साथ एक शख्स मौजूद है. शेर उस पर हमला कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है. जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करता है. उसका दोस्त गद्दा (Mattress) लगाकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है. ऐसे में उसके पास शेर का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है. शेर शख्स के हाथ को अपने जबड़े में जकड़ता दिखाई देता है, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है. वीडियो के अंत तक वो शेर से अपनी जान बचाता नजर आता है. वीडियो कब और कहां का है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं. 

यह भी पढ़ें: गलती पर मां ने बेबी डॉग को लगाई डांट, देखिए दिल छू लेने वाला मोमेंट

क्या खतरनाक प्रैंक पर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो एक्स पर @ItsAmahAdoma नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. सिर्फ 24 घंटे के बाद 3.4 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि शेर को अच्छी तरह से ट्रैंड किया गया है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये कोई पालतू जानवर नहीं है, शेर के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Shocking Prank Videosher ka videotrending

