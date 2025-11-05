भैंसों की एकता के आगे धरी रह गई शेर की दादागिरी, उल्टे पांव भागता दिखा जंगल का राजा

Viral Video: जब सब मिलकर एक साथ किसी काम को करते हैं तो हार भी हार मान जाती है. एकता में कितनी ताकत होती है वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है. जब कई कमजोर एक साथ आ जाते हैं तो बड़े से बड़े शक्तिशाली को घुटनों पर ला सकते हैं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो. जी हां, जंगल से जो वीडियो सामने आया है वो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है. इस बार भैंसों ने अपने दोस्ती और एकता की मिसाल पेश ही है. एकता दिखाते हुए भैंसों ने अपने साथी को शेर के मजबूत जबड़े से बचा लिया. मौत के मुंह से अपने साथी को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और एकता की मिसाल पेश कर रहा है.

कैसे बची भैंस की जान?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता हैं कि पानी में एक शेर ने भैंस को दबोच रखा है. भैंस का पैर जंगल के खूंखार राजा शेर के जबड़े में है. भैंस जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है. वो बार बार शेर से बचने की नाकाम कोशिश करती है. तभी सामने से भैंसों का एक झुंड आता है और अपने साथी को बचाने ​के लिए आगे बढ़ता है. भैंसों का झुंड देखकर शेर के भी पैर उखड़ जाते हैं. जैसे ही भैंसों का झुंड अटैक करने वाला होता है शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है. आप भी देखें ये वीडियो.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि भैंस अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद जान की बाजी लगा देती हैं और यही बात इस वीडियो को खास बनाती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jadisafaris नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 87 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "हम सभी को अपने जीवन में ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है." किसी ने इसको 'टीम वर्क' तो किसी ने 'एकता ही शक्ति है' लिखा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.