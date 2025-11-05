Advertisement
trendingNow12989706
Hindi Newsजरा हटके

भैंसों की एकता के आगे धरी रह गई शेर की दादागिरी, उल्टे पांव भागता दिखा जंगल का राजा

Viral Video: जंगल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस बार जंगल का राजा ही गच्चा खा गया और शिकारी उल्टे पैर भाग गया. वीडियो में भैंसों ने दोस्ती और एकता की मिसाल पेश की.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भैंसों की एकता के आगे धरी रह गई शेर की दादागिरी, उल्टे पांव भागता दिखा जंगल का राजा

Viral Video: जब सब मिलकर एक साथ किसी काम को करते हैं तो हार भी हार मान जाती है. एकता में कितनी ताकत होती है वो इस वीडियो में दिखाई दे रही है. जब कई कमजोर एक साथ आ जाते हैं तो बड़े से बड़े शक्तिशाली को घुटनों पर ला सकते हैं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो. जी हां, जंगल से जो वीडियो सामने आया है वो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है. इस बार भैंसों ने अपने दोस्ती और एकता की मिसाल पेश ही है. एकता दिखाते हुए भैंसों ने अपने साथी को शेर के मजबूत जबड़े से बचा लिया. मौत के मुंह से अपने साथी को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और एकता की मिसाल पेश कर रहा है.

कैसे बची भैंस की जान?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता हैं कि पानी में एक शेर ने भैंस को दबोच रखा है. भैंस का पैर जंगल के खूंखार राजा शेर के जबड़े में है. भैंस जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है. वो बार बार शेर से बचने की नाकाम कोशिश करती है. तभी सामने से भैंसों का एक झुंड आता है और अपने साथी को बचाने ​के लिए आगे बढ़ता है. भैंसों का झुंड देखकर शेर के भी पैर उखड़ जाते हैं. जैसे ही भैंसों का झुंड अटैक करने वाला होता है शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है. आप भी देखें ये वीडियो.
यह भी पढ़ें: यकीन करना मुश्किल! जीभ का काम खत्म, पैरों से स्वाद चखता है ये खूबसूरत जीव

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
वीडियो में साफ दिख रहा है कि भैंस अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद जान की बाजी लगा देती हैं और यही बात इस वीडियो को खास बनाती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jadisafaris नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 87 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jadi Safaris (@jadisafaris)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "हम सभी को अपने जीवन में ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है." किसी ने इसको 'टीम वर्क' तो किसी ने 'एकता ही शक्ति है' लिखा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

animal life

Trending news

गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम