Mughal Story: सब कुछ हार गया था… फिर कैसे शेर शाह सूरी से पूरी सल्तनत छीनकर बना इतिहास का ‘बाजीगर’?

फिल्म बाज़ीगर का मशहूर डायलॉग है... हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. इतिहास में यह पंक्ति सबसे सटीक जिस शख्स पर बैठती है, वह है मुगल बादशाह हुमायूं. एक ऐसा शासक, जिसने तख्त पाया, खोया, भटकता रहा और फिर उसी तख्त को दोबारा जीत लिया. हुमायूं की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि धैर्य, गलतियों, सीख और वापसी की मिसाल है. उसका जीवन बताता है कि हार अंत नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही रणनीति के साथ वापसी की तैयारी होती है.

बाबर के बाद जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसे एक विशाल लेकिन कमजोर सल्तनत मिली. मुगल शासन की जड़ें अभी गहरी नहीं थीं. अफगान सरदारों की ताकत बढ़ रही थी, क्षेत्रीय शासक मौके की तलाश में थे और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह मजबूत नहीं था. इसके अलावा परिवार के भीतर सत्ता बांटने की परंपरा भी चुनौती बनी. हुमायूं ने अपने भाइयों को बड़े सूबे देकर संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन यही नीति आगे चलकर उसके लिए परेशानी बन गई. उदारता और भरोसे ने कई बार उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर किया. यही वजह रही कि शुरुआती सालों में उसका शासन लगातार संघर्षों से घिरा रहा.

दो बार गद्दी पर बैठा एक बादशाह

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं का जीवन असाधारण उतार-चढ़ाव से भरा रहा. बाबर की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा, लेकिन मुगल शासन उस समय स्थिर नहीं था. वह कुल दो बार बादशाह बना. पहली बार लगभग दस साल तक उसने शासन किया, जबकि दूसरी बार वापसी के बाद सिर्फ एक साल ही सत्ता संभाल सका. महज 47 वर्ष की उम्र में उसका जीवन समाप्त हो गया. हालांकि उसका शासनकाल छोटा रहा, लेकिन उसका असर गहरा था. उसकी दूसरी वापसी ने मुगल शासन को वह आधार दिया, जिस पर आगे चलकर अकबर ने मजबूत और दीर्घकालिक साम्राज्य खड़ा किया.

हुमायूं केवल एक योद्धा नहीं था

हुमायूं केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि कला, विद्या और ज्ञान में गहरी रुचि रखने वाला शासक था. उसे खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संस्कृति से लगाव था. यही संवेदनशीलता कई बार उसकी राजनीति पर भारी पड़ी. वह फैसले लेते समय भावनात्मक हो जाता था, जबकि उस दौर की राजनीति कठोर और व्यावहारिक सोच मांगती थी. शुरुआती अभियानों में उसने सफलता भी पाई, लेकिन जल्द ही उसका सामना शेरशाह सूरी जैसे सख्त और अनुशासित शासक से हुआ. यही टकराव उसके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ.

शेरशाह सूरी से हार और...

चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को शेरशाह सूरी से करारी हार मिली. यह केवल युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि प्रशासन, नेतृत्व की परीक्षा में असफलता भी थी. शेरशाह की सेना संगठित थी, उसकी रणनीति स्पष्ट थी, जबकि मुगल पक्ष बिखरा हुआ नजर आया. इन हार के बाद हुमायूं को सल्तनत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा. सत्ता खोने के बाद भी उसने खुद को पराजित नहीं माना. यही निर्वासन उसके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक दौर बना.

निर्वासन के समय हुमायूं ने लगातार ठिकाने बदले

निर्वासन के वर्षों में हुमायूं ने लगातार ठिकाने बदले. उसने कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया और नई राजनीतिक समझ विकसित की. इसी दौरान उसका संपर्क फारसी संस्कृति से गहरा हुआ. बाद में मुगल दरबार में जो फारसी कला, साहित्य और चित्रकला दिखी, उसकी नींव इसी समय पड़ी. इस दौर ने हुमायूं को धैर्य सिखाया और यह समझ दी कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, बल्कि सही समय और सही सहयोग से भी हासिल होती है.

इतिहास का ‘बाजीगर’

लंबे संघर्ष के बाद हुमायूं ने दोबारा ताकत जुटाई. परिस्थितियां बदलीं, विरोधी कमजोर हुए और उसने सही समय पर वापसी की. सरहिंद के युद्ध में जीत के बाद उसने दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया. यह केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि मुगल शासन की नई शुरुआत थी. दुर्भाग्य से सत्ता पाने के कुछ ही समय बाद एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई. फिर भी उसकी सबसे बड़ी विरासत यही रही कि उसने साबित किया हार अंतिम नहीं होती. गिरकर उठने वाला ही असली ‘बाजीगर’ होता है, और हुमायूं इतिहास में यही बनकर अमर हो गया.