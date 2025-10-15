Advertisement
शिकार के लिए शेरनी और तेंदुए में 'भयंकर युद्ध', सिर्फ चंद सेकंड में पता चला जंगल का असली बॉस कौन है, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शेरनी और तेंदुआ शिकार के लिए आमने-सामने आते हैं. दोनों के बीच खतरनाक जंग होती है, लेकिन अंत में तेंदुआ फुर्ती दिखाकर भाग निकलता है. वीडियो ने दर्शकों को रोमांचित और हैरान कर दिया.

 

Oct 15, 2025
Sher aur tendue ki ladai ka video​:  जंगल की दुनिया में हर पल रोमांच भरा होता है. कभी शिकार का नज़ारा, कभी जानवरों की ताकत का मुकाबला. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शेरनी और तेंदुआ शिकार के लिए आमने-सामने हुए. सिर्फ चंद सेकंड में ही जंगल का असली बॉस कौन है, यह साफ हो गया. वीडियो देखने वाले दर्शक दंग रह गए, क्योंकि लड़ाई बेहद खतरनाक थी. शेरनी और तेंदुआ दोनों ही जानवर अपनी ताकत और फुर्ती का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे. इस वायरल वीडियो ने जंगल प्रेमियों को भी हैरान कर दिया है.

शिकार के लिए भिड़ी ताकतवर जानवर

जंगल में तेंदुआ और शेरनी अक्सर एक-दूसरे से शिकार के लिए भिड़ते हैं. दोनों जानवर अपनी ताकत और फुर्ती का पूरा इस्तेमाल करते हैं. इस वीडियो में दिख रहा है कि दोनों जानवर एक ही जगह पर शिकार के लिए आमने-सामने आए और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई. शिकार की इस जंग ने दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया. शेरनी और तेंदुआ दोनों ही शिकार के मामले में माहिर हैं, लेकिन फुर्ती और झपट्टा मारने की तकनीक में तेंदुआ अक्सर आगे रहता है.

 कौन है असली बॉस

वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरनी ताकत में तेंदुए से बड़ी है, लेकिन तेंदुआ अपनी फुर्ती के कारण शेरनी के हमलों से बचता रहता है. जंगल में शिकार को लेकर दोनों के बीच झगड़ा बेहद रोमांचक दिखता है. शेरनी अपनी ताकत दिखाती है, तेंदुआ अपनी चालाकी और तेजी. इस भिड़ंत में दर्शकों को रोमांच के साथ-साथ जानवरों की जंगल में जीवित रहने की संघर्ष की कहानी भी देखने को मिलती है.

 

अंत में तेंदुआ बच निकलता है

वीडियो के दौरान दोनों जानवरों की जोरदार भिड़ंत से पेड़ की डाली टूट जाती है और दोनों नीचे गिरते हैं. इस मौके का फायदा उठाकर तेंदुआ वहां से भाग जाता है और अपनी जान बचाता है. शेरनी शिकार में विजयी नहीं हो पाती, लेकिन अपनी ताकत और कौशल दिखाती है. यह वीडियो @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर किया गया और इसे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. दर्शक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जंगल की इस खतरनाक जंग को बेहद रोमांचक मान रहे हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Sherni Aur Tendua ka Video

