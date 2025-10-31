Advertisement
Video: दूध पिलाकर की थी शेरनी से दोस्ती, वापस जंगल आया तो उसी के शिकार का मांस पकाकर खाया!

Lioness Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ‘सिग्रा’ नाम की शेरनी अपने शिकार को इंसान के साथ शेयर करती दिख रही है. केयरटेकर वैलेंटिन ग्रूनर इस शिकार से मांस लेकर उसे आग पर पकाते हैं और सिग्रा के साथ अपना अनोखा रिश्ता दिखाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:17 AM IST
Video: दूध पिलाकर की थी शेरनी से दोस्ती, वापस जंगल आया तो उसी के शिकार का मांस पकाकर खाया!

Sherni Ka Video: बोत्सवाना से आया एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इसमें ‘सिग्रा’ नाम की शेरनी अपने शिकार एक बड़े ओरिक्स एंटेलोप को खाते हुए दिखती है. तभी उसका केयरटेकर वैलेंटिन ग्रूनर उस शिकार से थोड़ा मांस निकालकर आग पर पकाने लगता है. यह नजारा सोशल मीडिया यूजर्स को अचंभित कर गया क्योंकि किसी जंगली जानवर के साथ इतनी नजदीकी बहुत कम देखने को मिलती है.

क्या शेरनी ने अपने शिकार से मांस साझा करने दिया?

ग्रूनर ने बताया कि यह उनके लिए एक दुर्लभ मौका था जब उन्होंने सिग्रा के पास आग जलाने की हिम्मत की. उन्होंने लिखा, “मैंने उसके शिकार का थोड़ा मांस टीम के लिए ले लिया ताकि आग पर भून सकें. ठंडे मौसम में मांस कई दिनों तक ताजा रहता है.” यह वीडियो दिखाता है कि इंसान और शेरनी के बीच भरोसे की गहराई कितनी मजबूत है.

क्या सिग्रा ने पका हुआ मांस खाया?

ग्रूनर ने शिकार से निकले मांस को झाड़ी पर टांगा, फिर उसे पकाकर सिग्रा को पेश किया. लेकिन शेरनी ने शालीनता से इंकार कर दिया और कच्चा मांस ही पसंद किया. ग्रूनर ने कहा, “सिग्रा को कोई दिक्कत नहीं होती अगर मैं उसके शिकार को छू लूं. लेकिन ऐसा रिश्ता सालों के भरोसे से बना है, जिसे कोई भी यूं ही दोहरा नहीं सकता.”

देखें वीडियो-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sirga (@sirgathelioness)

 

लोग क्यों हुए इस बंधन से हैरान?

यह वीडियो अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स ने सिग्रा और ग्रूनर की बॉन्डिंग को अविश्वसनीय बताया. एक यूजर ने लिखा, “इतना भरोसा इंसान और शेरनी के बीच कभी देखा नहीं था, वह सच में उसे परिवार की तरह मानती है.” एक अन्य ने कहा, “शेर के शिकार से मांस खाना अब तक की सबसे बहादुर चीजों में से एक है.”

कौन है सिग्रा और कहां रहती है?

सिग्रा का जन्म 2012 में हुआ था और तभी से वैलेंटिन ग्रूनर ने उसे पाला है. आज वह बोत्सवाना के कालाहारी इलाके में करीब 2000 हेक्टेयर के रिज़र्व में रहती है, जहां उसे खुली आजादी है मगर साथ ही अपने इंसान दोस्त की निगरानी भी. इस कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार और भरोसा प्रजातियों की सीमाएं भी मिटा सकता है.

