'बकरे जैसी जिंदगी' और 'मत कर लाला'! गर्लफ्रेंड संग गुलाब जामुन खाते शिखर धवन को फैंस ने दी मजेदार सलाह, देखें फोटो
Advertisement
trendingNow12882762
Hindi Newsजरा हटके

'बकरे जैसी जिंदगी' और 'मत कर लाला'! गर्लफ्रेंड संग गुलाब जामुन खाते शिखर धवन को फैंस ने दी मजेदार सलाह, देखें फोटो

Shikhar with his girlfriend viral photo: गब्बर के नाम से फेमस शिखर धवन अपनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास के बाद भी फैंस के बीच काफी फेमस हैं. जहां हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिस पर फैंस ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बकरे जैसी जिंदगी' और 'मत कर लाला'! गर्लफ्रेंड संग गुलाब जामुन खाते शिखर धवन को फैंस ने दी मजेदार सलाह, देखें फोटो

Shikhar with sophie shine: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास के बाद शिखर धवन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की है. जहां फोटो पर लोगों के रिएक्शन काफी मजेदार हैं. दरअसल शिखर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी रील्स फैंस को काफी पसंद आती हैं. वह आज भी अपने फैंस के लिए एक स्टार की तरह हैं. जब शिखर ने गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की तो कई लोग तो उनकी तारीफ करने लगे और कई फैंस ने तो मजे-मजे में उन्हें सलाह दे डाली. 

गुलाब जामुन खाते हुए शेयर की फोटो
शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गुलाब जामुन खाते हुए फोटो शेयर की है. जहां वो एक कटोरी में छोटे वाले गुलाब जामुन खाते दिख रहे हैं. इस दौरान शिखर के साथ में गर्लफ्रेंड सोफी शाइन भी है. धवन ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि अपने गुलाब के साथ गुलाब जामुन खा रहा हूं. जहां यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने खूब मजेदार कमेंट्स किए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@shikhardofficial)

फैंस ने इस तरह दी प्रतिक्रियाएं
धवन की इस पोस्ट ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. एक तरफ उनके फैंस ने इस तस्वीर को "क्यूटेस्ट" और "स्वीटेस्ट" बताया और वहीं कुछ प्रशंसकों ने बड़े ही मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- आपकी जिंदगी बकरे जैसी हो गई है, कटना तय है. दूसरे यूजर ने लिखा- लगता है माउंट एंड ड्यू ज्यादा पीते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा- मत कर लाला, मत कर. वहीं इसके बाद एक यूजर ने उनकी निजी वापसी को लेकर लिखा- गब्बर इज बैक. शिखर की इस फोटो पर एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि जिंदगी तो आप जी रहें हैं पाजी, हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं.

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिखर धवन सोशल मीडिया पर इतनी सुर्खियां में रहे हों. ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बॉक्सर आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं. शिखर अक्सर सोफी शाइन के साथ की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और दोनों की मुलाकात यूएई में हुई थी.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Shikhar Dhawan with Sophie ShineViral News

Trending news

'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
;