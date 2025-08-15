'बकरे जैसी जिंदगी' और 'मत कर लाला'! गर्लफ्रेंड संग गुलाब जामुन खाते शिखर धवन को फैंस ने दी मजेदार सलाह, देखें फोटो

Shikhar with sophie shine: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास के बाद शिखर धवन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की है. जहां फोटो पर लोगों के रिएक्शन काफी मजेदार हैं. दरअसल शिखर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी रील्स फैंस को काफी पसंद आती हैं. वह आज भी अपने फैंस के लिए एक स्टार की तरह हैं. जब शिखर ने गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की तो कई लोग तो उनकी तारीफ करने लगे और कई फैंस ने तो मजे-मजे में उन्हें सलाह दे डाली.

गुलाब जामुन खाते हुए शेयर की फोटो

शिखर धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गुलाब जामुन खाते हुए फोटो शेयर की है. जहां वो एक कटोरी में छोटे वाले गुलाब जामुन खाते दिख रहे हैं. इस दौरान शिखर के साथ में गर्लफ्रेंड सोफी शाइन भी है. धवन ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि अपने गुलाब के साथ गुलाब जामुन खा रहा हूं. जहां यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने खूब मजेदार कमेंट्स किए.

फैंस ने इस तरह दी प्रतिक्रियाएं

धवन की इस पोस्ट ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. एक तरफ उनके फैंस ने इस तस्वीर को "क्यूटेस्ट" और "स्वीटेस्ट" बताया और वहीं कुछ प्रशंसकों ने बड़े ही मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- आपकी जिंदगी बकरे जैसी हो गई है, कटना तय है. दूसरे यूजर ने लिखा- लगता है माउंट एंड ड्यू ज्यादा पीते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा- मत कर लाला, मत कर. वहीं इसके बाद एक यूजर ने उनकी निजी वापसी को लेकर लिखा- गब्बर इज बैक. शिखर की इस फोटो पर एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि जिंदगी तो आप जी रहें हैं पाजी, हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं.

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब शिखर धवन सोशल मीडिया पर इतनी सुर्खियां में रहे हों. ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बॉक्सर आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद धवन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं. शिखर अक्सर सोफी शाइन के साथ की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं और दोनों की मुलाकात यूएई में हुई थी.