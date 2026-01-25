Advertisement
trendingNow13086169
Hindi Newsजरा हटकेशिमला में बर्फबारी का कहर! बालकनी में पौधे भी बन गए बर्फ के पुतले, VIDEO देखें

शिमला में बर्फबारी का कहर! बालकनी में पौधे भी बन गए बर्फ के पुतले, VIDEO देखें

Shimla Snowfall Shocking Viral Video: शिमला में हुई बर्फबारी जहां एक तरफ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. वहीं यही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए आफत बनकर आई है. शिमला का ये वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिमला में बर्फबारी का कहर! बालकनी में पौधे भी बन गए बर्फ के पुतले, VIDEO देखें

Shocking Viral Video: 23 जनवरी को शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन वहां के लोकल लोगों के लिए ये किसी बड़ी आफत से कम नहीं है. बर्फबारी में पानी के साथ साथ लाइफस्टाइल भी थम जा जाता है. इसका प्रभाव ना सिर्फ इंसानों और जानवरों पर पड़ता है बल्कि पेड़ पौधे भी सफेद पुतले बन जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर शिमला का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिससे आप वहां हुई बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं. बालकनी का गेट खोलकर देखा तो ऐसा नजारा दिखा हो आपको चौंका देगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

ये था बालकनी का नजारा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स अपने घर में हैं और वो रात हुई बर्फबारी के बाद अपनी बालकनी खोलकर दिखाता है कि बालकनी का क्या हाल हुआ है और ये उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई है. शख्स कहता है कि देखो ये मेरी शिमला की बालकनी है और यहां सभी पौधे जम चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि बालकनी पर एक लोहे की जाली लगी हुई है उसके बावजूद जाली से अंदर बर्फ उड़कर आ रही है और वहां मौजूद सभी पौधों को जमा रही है. 

यह भी पढ़ें: कश्मीर से बर्फ लाकर दिल्ली में बेचा! जानें इस लड़के ने कितने रुपये कमाए? देखें VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

 

कितनी है बालकनी में बर्फ?
बालकनी में भी करीब 1 फीट बर्फ जमी है. गमले सफेद बॉल बन चुके हैं. छोटे पौधे तो दिखाई ही नहीं दे रहे. शख्स कहता है कि कभी कभी ये भी होता है शिमला में. इसके बाद वो कहता है कि पता नहीं कितने पौधे बचेंगे, लगता है मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसको रोमांच की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो ये भी दिखाता है कि पर्यटकों के लिए ये रोमांच है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं होता. चलिए देखते हैं शिमला में हुई बर्फबारी के नजारे. आप नीचे क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @travel_evergreen नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking videoShimlaSnowfall

Trending news

शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय