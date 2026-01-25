शिमला में बर्फबारी का कहर! बालकनी में पौधे भी बन गए बर्फ के पुतले, VIDEO देखें

Shocking Viral Video: 23 जनवरी को शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन वहां के लोकल लोगों के लिए ये किसी बड़ी आफत से कम नहीं है. बर्फबारी में पानी के साथ साथ लाइफस्टाइल भी थम जा जाता है. इसका प्रभाव ना सिर्फ इंसानों और जानवरों पर पड़ता है बल्कि पेड़ पौधे भी सफेद पुतले बन जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर शिमला का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिससे आप वहां हुई बर्फबारी का अंदाजा लगा सकते हैं. बालकनी का गेट खोलकर देखा तो ऐसा नजारा दिखा हो आपको चौंका देगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

ये था बालकनी का नजारा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स अपने घर में हैं और वो रात हुई बर्फबारी के बाद अपनी बालकनी खोलकर दिखाता है कि बालकनी का क्या हाल हुआ है और ये उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई है. शख्स कहता है कि देखो ये मेरी शिमला की बालकनी है और यहां सभी पौधे जम चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि बालकनी पर एक लोहे की जाली लगी हुई है उसके बावजूद जाली से अंदर बर्फ उड़कर आ रही है और वहां मौजूद सभी पौधों को जमा रही है.

कितनी है बालकनी में बर्फ?

बालकनी में भी करीब 1 फीट बर्फ जमी है. गमले सफेद बॉल बन चुके हैं. छोटे पौधे तो दिखाई ही नहीं दे रहे. शख्स कहता है कि कभी कभी ये भी होता है शिमला में. इसके बाद वो कहता है कि पता नहीं कितने पौधे बचेंगे, लगता है मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसको रोमांच की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो ये भी दिखाता है कि पर्यटकों के लिए ये रोमांच है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये किसी आफत से कम नहीं होता. चलिए देखते हैं शिमला में हुई बर्फबारी के नजारे. आप नीचे क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @travel_evergreen नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

