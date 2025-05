गर्मी में ठिठुर गई दिल्ली; बारिश ने बदला मौसम का हाल, सोशल मीडिया पर छाए मजेदार रिएक्शंस

Weather Update 25 May 2025: दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रविवार की सुबह भारी बारिश के साथ मौसम ने एकदम करवट ली. पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन रविवार की बारिश ने गर्मी को थोड़ा आराम दिया और ठंडी-ठंडी हवा के साथ लोगों को राहत महसूस हुई.

सुबह-सुबह तेज़ बारिश के साथ-साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलीं. जबकि मिन्टो रोड, हुमायूं रोड और शास्त्री भवन जैसे इलाकों में बारिश के पानी की वजह से जलभराव हो गया. मिन्टो ब्रिज के पास एक कार भी बारिश के पानी में डूब गई, क्योंकि यह जगह भारी बारिश के बाद अक्सर जलमग्न हो जाती है.

बारिश के बाद सोशल मीडिया पर छाया मींस

इस बारिश ने दिल्ली की तपती गर्मी को कुछ देर के लिए ठंडा कर दिया और लोगों ने मौसम की इस sudden change का खूब आनंद लिया. सोशल मीडिया पर दिल्ली के लोग खूब एक्टिव हो गए और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे.कई यूजर्स ने कहा कि अचानक आया ये ठंडा मौसम उन्हें शिमला जैसा महसूस करा रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने तो बारिश और ठंडी हवा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली आज राजधानी नहीं, बल्कि शिमला लग रही है."

Rain, wind, and a sudden chill in Delhi feels more like Shimla than the capital today.#DelhiRains pic.twitter.com/whHEcvASEj — Mohit Chauhan (@mohitlaws) May 24, 2025

एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "प्यारे मौसम देवताओं, अगर बारिश करनी है तो बिना इतनी तेज़ तूफान के करो, जो प्रलय जैसा लगे."

Dear weather gods, if you want to make it rain in Delhi, you can do soo without the scary storms that sounds like pralay Thankyou. — K (@buttercupmoney) May 24, 2025

गुरुग्राम के सेक्टर 57 से एक शख्स ने अपने ट्वीट में बताया कि बारिश इतनी तेज थी कि उन्होंने 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की बारिश की तीव्रता दर्ज की. उन्होंने लिखा कि हवा इतनी ज़ोर से चली कि जैसे कोई तूफान आ गया हो. उन्होंने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की.

Much anticipated, storm of the decade!

Captured this in sector 57, #Gurgaon

Winds howling.. crazy rain intensity of 3mm/min, 25-30mm in various areas in no time!

Similar storm affecting rest of #Delhi #Noida #Ghaziabad #Faridabad as well.

Praying for everyone's safety.… pic.twitter.com/O7qRrdACGS — Weatherman Navdeep Dahiya (@navdeepdahiya55) May 24, 2025

भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी, गरज और बारिश की भविष्यवाणी की थी. तेज हवाओं की रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी. विभाग ने कहा था कि दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे और दिन का तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.

लेकिन यह ठंडक ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 28 मई के बीच तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और 26 और 28 मई को 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी जो 21 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री हो जाएगा. दिल्ली में आई इस बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही कई जगहों पर जलभराव और आवागमन में दिक्कतें भी पैदा कीं.