Hindi Newsजरा हटके17 साल के बेटे ने मां का 12 लाख का कर्ज चुकाकर दिया गजब सरप्राइज, Video देखकर रो पड़ी दुनिया

17 साल के बेटे ने मां का 12 लाख का कर्ज चुकाकर दिया 'गजब' सरप्राइज, Video देखकर रो पड़ी दुनिया

Emotional Video: 17 साल के बेटे ने मां के लिए ऐसा सरप्राइज दिया जिसने सोशल मीडिया को भावुक कर दिया. बेटे ने मां का करीब 12 लाख रुपये का कर्ज चुकाया और भविष्य के सारे खर्च उठाने का वादा किया, वीडियो वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:07 AM IST
17 साल के बेटे ने मां का 12 लाख का कर्ज चुकाकर दिया 'गजब' सरप्राइज, Video देखकर रो पड़ी दुनिया

Instagram Viral Story: सोशल मीडिया पर एक मां-बेटे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. वीडियो में एक 17 साल का लड़का अपनी मां को ऐसा सरप्राइज देता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इस लड़के ने अपनी मां का करीब 10,000 पाउंड यानी लगभग 12 लाख रुपये का कर्ज चुका दिया.

वीडियो में ऐसा क्या दिखा?

इंस्टाग्राम पर अमन दुग्गल नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में अमन अपनी मां से बेहद भावुक अंदाज में बात करता नजर आता है. वह थोड़ा घबराया हुआ दिखता है, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास और सच्चाई साफ झलकती है. वह अपनी मां को बताता है कि वह उसकी जिंदगी की सबसे खास महिला है और उसके लिए किए गए हर बलिदान का वह शुक्रगुजार है. जैसे-जैसे अमन अपनी बात कहता है, उसकी मां की आंखें भर आती हैं. वह रोते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इतनी भावुक क्यों हो रही है. इस पल में मां-बेटे के बीच का रिश्ता और गहरा होता दिखाई देता है.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

सरप्राइज का खुलासा किस तरह किया गया?

इसके बाद अमन अपनी मां से आंखें खोलने को कहता है और उनके हाथ में पैसे रख देता है. वह कहता है कि यह पैसे उसके सारे कर्ज चुकाने के लिए हैं. इतना ही नहीं, वह आगे यह भी वादा करता है कि अब से हर महीने वह घर के सभी बिल और खर्च खुद उठाएगा. यह सुनते ही मां खुद को रोक नहीं पाती और बेटे को गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगती है.

वीडियो के साथ अमन ने एक लंबा कैप्शन भी लिखा. उसने कहा कि उसकी मां ने उसके लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है. उसने लिखा कि वह लंबे समय से इस पल की कल्पना कर रहा था और महज एक साल के भीतर यह सपना पूरा हो गया. उसने भगवान, अपनी मां और खुद के प्रति आभार जताया.

देखें वीडियो-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aman Duggal (@aman.jkd)

 

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई. लोग इस 17 साल के लड़के की सोच, परिपक्वता और जिम्मेदारी की जमकर सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह सात साल की उम्र में अपनी मां को खो चुका है और वह कुछ भी कर देता अगर उसे ऐसा मौका मिलता. आज के दौर में जब कम उम्र के बच्चों को गैर-जिम्मेदार माना जाता है, तब यह कहानी एक अलग मिसाल पेश करती है. यह वीडियो सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि प्यार, कृतज्ञता और मां-बेटे के रिश्ते की गहराई का प्रतीक बन गया है.

