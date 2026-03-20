Zero Civic Sense: हाईवे पर पलटा ट्रक तो लूट ली 'कोल्ड ड्रिंक', इंसानियत को लेकर उठे गंभीर सवाल

Zero Civic Sense: सोशल मीडिया पर सिविक सेंस से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते है. कभी कोई पब्लिक प्लेस पर थूकने लगता है तो कोई प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करने लगता है. ऐसे में नागरिक की नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सिविक सेंस के साथ-साथ इंसानियत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, हाईवे पर कोल्ड्र ड्रिंक से लदा ट्रक पलट गया तो लोग मदद करने ​बजाय बोतलें लूटने लगे. वीडियो आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है.

ये वीडियो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से भरा एक ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हाईवे पर बिखर गईं. इसके बाद जैसे ही इस घटना की सूचना आसपास के लोगों को मिली, तो सभी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद लोगों ने ड्राइवर की जान बचाने के बजाय कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लूटनी शुरू कर दीं. इस घटना ने इंसानियत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इन लोगों के लिए लालच इंसानियत से ज्यादा था.

वायरल हो गया वीडियो

जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो स्थानीय लोगों से मदद की उम्मीद की जाती है. यहां तो उसका उल्टा ही हो गया. लोगों ने मदद करने के बजाय कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लूटनी शुरू कर दी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है लोग घटनास्थल पर पहुंचे और फिर बोतलें उठाकर ले जाने लगे. जानकारी के अनुसार, 10 मिनट के अंदर पूरा ट्रक खाली हो गया.

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इंसानियत पर उठे सवाल

एक हादसा लोगों के लिए लूट का मौका बन गया. इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख लोग हैरान हैं. सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वीडियो देख लोग समाज में बढ़ती संवेदनहीनता पर चिंता जता रहे हैं. ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह समाज की मानसिकता को भी दर्शाती है कि कैसे किसी का बुरा समय दूसरों के लिए फायदा उठाने का मौका बन जाता है.

In Andhra Pradesh, a truck met with an accident, but instead of helping the driver and cleaner, people looted the soft drinks. Peak Civic Sense pic.twitter.com/ec8Rzqma3F — Indian Gems (@IndianGems_) March 20, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया पर @IndianGems_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.7 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.