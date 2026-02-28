Shocking: इस सांप ने 'रैटलस्नेक' को भी नहीं बक्शा, ऐसे सुलाया मौत की नींद! वीडियो देख कांप जाएंगे

Advertisement
Saanp Ka Video: दो सांपों की लड़ाई का खौफनाकर वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसमें एक गहरे नीले रंग के सांप (Blue Indigo Snake) ने रैटलस्नेक (Rattlesnake) को अधमरा कर दिया. ये दुर्लभ और खौफनाक नजारा कैमरे में कैद हो गया. आज तक आपने इतना खतरनाक वीडियो नहीं देखा होगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:28 PM IST
Saanp Ka Video: दुनिया भर में सांपों की लगभग साढ़े 3 हजार से 4 हजार के बीच प्रजातियां पाई जाती हैं. इसमें करीब 600 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं. इसमें भी सिर्फ 200 के आसपास ही ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा या खतरनाक हैं. सांपों की दुनिया काफी रहस्यमयी होती है. किसी भी सांप के बारे में बिना पढ़े उसे देखकर जहर का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है. जो सांप देखने में छोटा और मामूली दिखाई देता है, हो सकता है वो काफी जहरीला हो और एक ही बाइट में किसी को भी मौत नींद सुला दे. ऐसे ही जो सांप देखने में काफी विशाल और खतरनाक दिखाई देता है. हो सकता है वो जहरीला ना हो. ज्यादातर मामलों में यही होता है. ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन वो दूसरे जानवरों के लिए काल बन सकते हैं. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक 'नीले इंडिगो सांप' (Blue Indigo Snake) ने 'रैटलस्नेक' (Rattlesnake) को मौत की नींद सुला दिया! ये दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हो गया. वीडियो देख आपकी सांसें अटक जाएंगी.

वीडियो में दावा किया जाता है कि एक 'नीले इंडिगो सांप' (Blue Indigo Snake) 'रैटलस्नेक' (Rattlesnake) का शिकार कर रहा है. ये खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडिगो सांप ने रैटलस्नेक का मुंह नोच कर लगभग मार दिया है. इसके बाद दिखाई देता है कि इंडिगो सांप रैटलस्नेक जैसे खतरनाक सांप को मारकर घसीटता हुआ लेकर जा रहा है. वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

रैटलस्नेक से क्यों नहीं डरता इंडिगो सांप?
मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो सांप गहरे नीले और काले रंग के चमकदार सांप है. ये यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गैर-विषैला सांप है. इस सांप में रैटलस्नेक के जहर से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है. ये रैटलस्नेक के जहर के प्रति प्रतिरोधी (immune) होता है और उन्हें अपना मुख्य भोजन बनाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

