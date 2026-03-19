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Hindi Newsजरा हटकेसीना चीरकर निकाला बीवी-बच्चों का दिल, फिर जेल में खा गया खुद की आंख! इस शैतान की कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी

सीना चीरकर निकाला बीवी-बच्चों का दिल, फिर जेल में खा गया खुद की आंख! इस 'शैतान' की कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी

Andre Thomas Case: एक खौफनाक हत्या मामले में आरोपी ने पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद की आंखें निकाल लीं. मानसिक बीमारी और मौत की सजा को लेकर यह केस आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:46 PM IST
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सीना चीरकर निकाला बीवी-बच्चों का दिल, फिर जेल में खा गया खुद की आंख! इस 'शैतान' की कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी

Shocking Story: अमेरिका के टेक्सास से सामने आया यह मामला इतना खौफनाक है कि जिसने भी इसके बारे में सुना, वह सन्न रह गया. आंद्रे थॉमस नाम के व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी और उसके दो छोटे बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना 2004 में हुई थी, लेकिन आज भी यह केस लोगों को झकझोर देता है. आरोपी ने दावा किया कि उसने यह सब किसी ‘दैवीय आदेश’ के चलते किया.

कैसे दिया इस खौफनाक वारदात को अंजाम?

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी जबरदस्ती अपनी पूर्व पत्नी के घर में घुसा और उस पर हमला कर दिया. उसने न सिर्फ उसकी हत्या की, बल्कि उसके शरीर के साथ भी बेहद क्रूरता की. इसके बाद उसने दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी हमला किया. वारदात के बाद उसने खुद को भी चोट पहुंचाई और फिर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया.

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क्या सच में आरोपी ने खुद की आंखें निकाल लीं?

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी ने जेल में रहते हुए अपनी एक आंख खुद ही निकाल ली. बाद में उसने दूसरी आंख भी निकाल दी. उसके वकीलों के अनुसार, वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि कोई उसके दिमाग को पढ़ न सके. यह घटना उसकी मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. डॉक्टरों की टीम ने आरोपी को स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित बताया और उसके वकीलों ने पागलपन की दलील दी. हालांकि, कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई. जज ने भी माना कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन कानून के तहत वह सजा से बच नहीं सकता.

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क्यों उठ रही है मौत की सजा पर बहस?

यह मामला अमेरिका में मौत की सजा और मानसिक बीमारी को लेकर बड़ी बहस का कारण बन गया है. कई लोग मानते हैं कि इतनी गंभीर मानसिक हालत वाले व्यक्ति को फांसी देना सही नहीं है. वहीं कुछ लोग इसे कानून का पालन जरूरी बताते हैं. इस केस ने न्याय व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल आरोपी डेथ रो में है और पूरी तरह से अंधा हो चुका है. उसे एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य सुविधा वाले जेल में रखा गया है. 2023 में उसकी सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, ताकि उसकी मानसिक स्थिति का फिर से आकलन किया जा सके. यह केस आज भी लोगों के बीच चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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