हादसे का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज वायरल, सामने से आई बस... हवा में उड़ गया ड्राइवर

Tamil Nadu Accident Video: तमिलनाडु के सलेम जिले में दो निजी बसों की आमने-सामने की टक्कर में 30 लोग घायल हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा मंगलवार 17 मई की शाम को हुआ, जब एदापद्दी (Edappadi) से यात्रा कर रहे 30 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस 55 छात्रों के साथ थिरुचेंगोड से यात्रा कर रही एक अन्य निजी बस से टकरा गई. जब बसें एडप्पाडी-शंकरी हाईवे पर कोझीपनई बस स्टॉप के पास पहुंचीं, तो वे आपस में टकरा गईं.

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) से पता चला है कि दुर्घटना के एक सेकंड के भीतर बस चालक को उसकी सीट से दूसरी तरफ फेंक दिया था, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

देखें वीडियो-

#WATCH | Tamil Nadu: Two private buses collided head-on with each other in Salem district; several reported to be injured. Further details awaited.

(Source Unverified) pic.twitter.com/8FAJ0KRizk

— ANI (@ANI) May 18, 2022