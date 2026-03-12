Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेभयानक! छोटी बच्ची के चेहर पर ही फटा मोबाइल फोन, सीसीटीवी में कैद हो गया खौफनाक पल

भयानक! छोटी बच्ची के चेहर पर ही फटा मोबाइल फोन, सीसीटीवी में कैद हो गया खौफनाक पल

Scary CCTV Footage: चीन में एक छोटी लड़की के हाथ में मोबाइल फोन अचानक फट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना सीसीटीवी में कैद हुई और लोगों को फोन चार्ज करते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दे रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:36 PM IST
भयानक! छोटी बच्ची के चेहर पर ही फटा मोबाइल फोन, सीसीटीवी में कैद हो गया खौफनाक पल

Mobile Blast Incident: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में मोबाइल फोन के फटने या ज्यादा गर्म होने के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. कई बार फोन चार्जिंग के दौरान या इस्तेमाल करते समय अचानक खराब हो जाते हैं और हादसे का कारण बनते हैं. हाल ही में चीन में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटी लड़की फोन इस्तेमाल कर रही होती है और अचानक एक खतरनाक घटना घट जाती है.

सीसीटीवी कैमरे में क्या दिखा?

यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिखता है कि लड़की सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल फोन को देख रही है. उस समय फोन चार्जर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है. कुछ सेकंड तक सब सामान्य लगता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है. अचानक फोन में तेज आवाज के साथ विस्फोट हो जाता है.

जैसे ही फोन फटा, लड़की डर गई और संतुलन खोकर सोफे से नीचे गिर गई. यह पल बेहद डरावना था क्योंकि फोन उसके चेहरे के काफी पास था. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में लड़की को कोई गंभीर चोट नहीं आई. विस्फोट के बाद फोन में आग की छोटी-छोटी लपटें और चिंगारियां दिखाई देने लगीं, जिससे कमरे में हल्का धुआं भी फैल गया.

घटना के बाद लड़की ने क्या किया?

फोन फटने के बाद लड़की पूरी तरह घबरा गई. वह समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए. डर के मारे उसने फोन वहीं छोड़ दिया और रोते हुए उस जगह से भाग गई. दूसरी तरफ फटा हुआ मोबाइल फोन जमीन पर पड़ा रहा और उसमें से आग की लपटें और जलने की आवाजें आती रहीं. यह दृश्य देखकर कोई भी डर सकता है.

 

 

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, लोगों ने मोबाइल सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कई यूजर्स ने कहा कि बच्चों के हाथ में फोन देना और चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है. कुछ लोगों ने लिखा कि कई लोग रात में फोन चार्ज करते हुए उसके पास सो जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि यह कितना जोखिम भरा हो सकता है.

क्या यह वीडियो असली है या AI से बना हुआ?

जहां कई लोग इस घटना को असली मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने शक जताया कि वीडियो कहीं AI से बना हुआ तो नहीं है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों और ऑनलाइन टूल्स ने बताया कि वीडियो असली सीसीटीवी फुटेज जैसा दिखाई देता है. इसमें देखा जा सकता है कि चार्जिंग के दौरान अचानक स्पार्क हुआ और जमीन के पास छोटी आग लग गई. विशेषज्ञों का कहना है कि खराब चार्जर, खराब बैटरी या फोन के ज्यादा गर्म होने से ऐसे हादसे हो सकते हैं, इसलिए फोन चार्ज करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

