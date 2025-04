चौंकाने वाला दावा! पाकिस्तानी नागरिक ने किया बड़ा खुलासा, बताई ऐसी बात, हैरान हो गए लोग

Pakistani national claims Viral: भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पाकिस्तानी नागरिक, जिसका नाम ओसामा है, उन्होंने दावा किया है कि वह पिछले 17 सालों से भारत में रह रहा है, ओसामा ने बताया कि उसके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज भी मौजूद हैं.

ओसामा का ये बयान उस समय आया जब सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जारी किया गया है.

पाकिस्तानी युवक ने कहा- मेरे पास आधार और वोटर ID दोनों हैं

ओसामा ने भारत छोड़ने से पहले अटारी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह भारत में पूरी तरह से कानूनी तरीके से आया था और यहां 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी पूरी की. फिलहाल वह बैचलर डिग्री कर रहा है और उसका कहना है कि उसका भविष्य यहीं बसा हुआ है.

#WATCH | Attari, Punjab: Osama, a Pakistani national returning to Pakistan via Attari Border, says, "...I am currently pursuing my bachelor's degree. I wanted to appear for job interviews after my examinations. I have been staying here for the last 17 years. I appeal to the… pic.twitter.com/S8dTV92fhC

— ANI (@ANI) April 30, 2025