किक से स्टार्ट होती है ये साइकिल, कभी देखा है ऐसा अनोखा जुगाड? यूजर बोले- अलग ही लेवल का...

Desi Jugaad: एक शख्स ने साइकिल में दोपहिया वाहन का इंजन ही फिट कर दिया और ऐसा धांसू जुगाड़ बना दिया जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए. वायरल वीडियो पर फनी रिएक्शन की बाढ़ आ रही है. लोग कह रहे हैं कि वो अलग ही लेवल का बंदा था.
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Video Viral: यूं तो देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो कोई ना कोई जुगाड़ू आइडिया दिमाग में आ ही जाता है. आपने आज तक कई देसी जुगाड़ देखे होंगे, ज्यादातर जुगाड़ वाहन हंसी की वजह बन जाते हैं. लेकिन इसके पीछे कमाल की कलाकारी भी जुड़ी होती है. कहीं कोई बाइक में एसी का मजा ले रहा है तो कोई गाड़ी का पार्ट काट रथ के डिजाइन में बग्गी तैयार कर लेता है. इस बार तो कमाल ही हो गया. एक शख्स ने कलाकारी दिखाते हुए साइकिल में इंजन फिट कर दिया और इस तरह साइकिल की मोटर साइकिल बन गई.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किक मारकर साइकिल को स्टार्ट करता है. जैसे ही साइकिल स्टार्ट होती है वीडियो देखने वालों की हंसी छूट जाती है. ये वीडियो इतना फनी है कि बिना हंसे पूरा वीडियो देखना काफी मुश्किल है. जब किक की मदद से साइकिल स्टार्ट हुई तो ये वीडियो का बेस्ट फनी मोमेंट था. इसके बाद शख्स साइकिल के हैंडल से एक्सीलेरेट करता नजर आता है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि साइकिल के फ्रेम के बीच किसी दोपहिया वाहन (Two-wheelers) का इंजन फिट है. इतना ही नहीं इसके ऊपर एक फ्यूल टैंक और साइड में साइलेंसर भी लगा है. इस तरह साइकिल में इंजन फिट कर साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
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वीडियो इंस्टाग्राम पर @kumar_malaya143700 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. सिर्फ तीन दिन के भीतर 8.6 करोड़ से ज्यादा लोग वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं, खबर लिखे जाने तक 5 लाख से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
वीडियो देख किसी यूजर ने मजे लेते हुए इसका हाई स्पीड पूछ ली. तो किसी ने कहा कि पुलिस भी सोच में पड़ जाएगी कि इसका चालान काटूं या नहीं. 'अमेरिका क्या कहता था' वाली लाइन भी खूब लिखी गई. एक यूजर ने लिखा, "वो अलग ही लेवल का बंदा था."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.