गलती से शख्स ने कूड़े में फेंक दिया 5 लाख का डायमंड नेकलेस, फिर कूड़ेवाले ने किया चौंकाने वाला काम

Diamond Necklace: कभी ना कभी हम सभी ने कोई न कोई जरूरी चीज खो दी होगी, जो फिर कभी नहीं मिली. ऐसे में, अक्सर हम यही सोचते हैं कि शायद हमने उसे कहीं गिरा दिया होगा या गलती से कूड़ेदान में डाल दिया होगा. इससे हमें ये मानसिक शांति मिल जाती है कि शायद वो चीज दोबारा हाथ ना आए. लेकिन, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. जरा सोचिए, अगर आप कूड़े में कोई बहुत ही कीमती चीज खो देते हैं? तो क्या आपको तनाव हो जाएगा? चेन्नई के एक आदमी के साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे.

कूड़े में गलती से फेंक दिया था डायमंड नेकलेस

चेन्नई के रहने वाले देवराज ने गलती से 5 लाख रुपये की हीरे की हार को कूड़ेदान में फेंक दी. ये हार सिर्फ महंगी ही नहीं थी, बल्कि उनकी मां द्वारा उनकी बेटी की शादी के लिए दिया हुआ एक खास तोहफा भी था. जैसे ही देवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को खबर दी. वहां कूड़ा इकट्ठा करने वाली कंपनी उर्बसेर सुमीत के एक ड्राइवर जे एंथोनीसामी ने तुरंत इसकी खोज शुरू कर दी. उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी थे. काफी देर ढूंढने के बाद वो हार कूड़े के डिब्बे में एक माला के साथ फंसी हुई मिली. आखिरकार, हार को सुरक्षित रूप से वापस देवराज को सौंप दिया गया.

₹5,00,000 worth diamond necklace was recovered from garbage by the conservancy team of Dn137, Zn10.#GCC appreciates @SumeetUrbaser team that helped Mr Devaraj residing in an apartment in RajamannarSalai who accidentally disposed of the necklace that was recovered from the bin. pic.twitter.com/OMR1n2Gujt

— Greater Chennai Corporation (@chennaicorp) July 21, 2024