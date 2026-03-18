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Hindi Newsजरा हटकेपेट के अंदर से निकले 26 हेयर बैंड्स! आंतों में हुआ ब्लॉकेज, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों के उड़े होश

पेट के अंदर से निकले 26 हेयर बैंड्स! आंतों में हुआ ब्लॉकेज, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों के उड़े होश

अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. 6 साल की एक बिल्ली को गंभीर हालत में एनिमल रेस्क्यू सेंटर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उसकी आंत में खतरनाक ब्लॉकेज हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:59 AM IST
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पेट के अंदर से निकले 26 हेयर बैंड्स! आंतों में हुआ ब्लॉकेज, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों के उड़े होश

Animal Rescue Story: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. 6 साल की एक बिल्ली को गंभीर हालत में एनिमल रेस्क्यू सेंटर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उसकी आंत में खतरनाक ब्लॉकेज हो गया है. यह ब्लॉकेज इतना गंभीर था कि बिल्ली की जान तक जा सकती थी. इस घटना ने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

कैसे हुई इस बिल्ली की हालत इतनी खराब?

जब इस बिल्ली को रेस्क्यू किया गया, तब उसकी हालत बेहद नाजुक थी. उसे पहले ही इच्छामृत्यु के लिए लाया गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे बचाने का फैसला किया. जांच में पता चला कि उसकी आंत में कुछ ऐसा फंसा हुआ है जो उसे धीरे-धीरे अंदर से नुकसान पहुंचा रहा था. इसके बाद तुरंत सर्जरी का निर्णय लिया गया. जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, तो जो सामने आया वह चौंकाने वाला था. बिल्ली के पेट से एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 26 हेयर टाई निकाले गए. डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी छोटी-छोटी चीजें कैसे इतने बड़े खतरे में बदल सकती हैं. यह घटना दिखाती है कि पालतू जानवर अक्सर अनजाने में ऐसी चीजें निगल लेते हैं.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स इस मामले पर?

विशेषज्ञों के अनुसार, हेयर टाई, रबर बैंड, धागे और छोटी वस्तुएं पालतू जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं. ये चीजें उनके पेट में जाकर फंस सकती हैं और गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती हैं. यह जरूरी है कि घर में ऐसी चीजों को उनकी पहुंच से दूर रखा जाए. सर्जरी के बाद बिल्ली, जिसका नाम मिडनाइट है, अब धीरे-धीरे ठीक हो रही है. डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है और वह अब सामान्य रूप से खाना भी खाने लगी है. सही समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई.

यह घटना पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सीख है. छोटी-छोटी लापरवाही भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर को उनके लिए सुरक्षित बनाएं और ऐसी चीजों को दूर रखें जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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