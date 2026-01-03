कटोरी-चम्मच से लेकर ट्रैक्टर-ट्राली तक, वायरल हुआ दहेज का हैरान करने वाला वीडियो

Video Viral: यूं तो दहेज देना और लेना दोनों की कानूनी अपराध है, लेकिन गिफ्ट के नाम भी दहेज लेना और देना अभी भी समाज की हकीकत है. आए दिन हम दहेज उत्पीड़न के मामले सुनते और पढ़ते रहते हैं. सोशल मीडिया पर शादी और शादी से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार दहेज का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए देखते हैं ये वीडियो.

दहेज में क्या सामान था?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे दहेज के वीडियो में दिखता है कि दूल्हे को शादी में मिला दहेज दिखाने के लिए सजाया गया है. दहेज में मिली एक एक चम्मच खुलकर दिखाई गई. वीडियो देखकर लगता है कि लड़की के पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी. दहेज में हर वो सामान था जो घर में आम आता है. बर्तनों लेकर बाइक और गाड़ी तक, बिस्तर फर्नीचर से लेकर ट्रैक्टर ट्राली तक. वीडियो काफी लंबा है वीडियो बना रहा शख्स एक एक चीज को दिखाता है. वीडियो में दिखता है कि कुर्सी, साइकिल, बाइक, गाड़ी, पानी का टैंक, अनाज की टंकी, फर्नीचर, बर्तन, सोफा, बिस्तर, कूलर, पंखा, फिज्र, अलमारी और तमाम वो सब जरूरी सामान रखें हैं. आपने दहेज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा दहेज नहीं देखा होगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @funtastichubb नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एआई है." दूसरे यूजर ने लिखा, "लव मैरेज, वो क्या होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कौन-सी सरकारी नौकरी है"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.