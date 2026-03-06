रास्ते से नहीं हटी गाय तो चढ़ा दी गाड़ी, CCTV फुटेज देख भड़के लोग; बोले- तुरंत एक्शन हो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गाय पर अत्याचार के वीडियो ने सबको चौंका दिया है. ये क्लिप शायद CCTV फुटेज है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब गाय सड़क से नहीं उठी है तो ड्राइवर गाय पर अपनी कार चढ़ा दी. ये वीडियो अब आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स गुस्से में आग-बबूला हो रहे हैं.

वायरल क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @raavan_india नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचो-बीच कुछ गायें आराम से बैठी हैं. इस दौरान पीछे से एक कार आ रही है. कार ड्राइवर गाड़ी को धीमी गति से लाता है. जिससे कुछ गायें उठकर साइड हो जाती हैं लेकिन एक गाय वहीं बैठी रहती है. इसके बाद ड्राइवर उस गाय के ऊपर कार चढ़ा देता है. ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है. हालांकि इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को बैक करता नजर आता है. अब वीडियो देख यूजर्स कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ड्राइवर की लापरवाही बता रहे हैं.

इस क्लिप को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. @raavan_india नाम के हैंडल से शेयर किया गया वीडियो 24 घंटे में 2.7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है.

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'गाड़ी वाले गाड़ी चलाते समय गाड़ी से नहीं उतरते. काली गाय को रोटी देना हो तो गाड़ी की सीट पर बैठ कर ही देंगे. किसी से पता पूछना हो तो गाड़ी की सीट पर बैठ कर ही पूछेंगे. किसी को हटने को बोलना हो तो गाड़ी की सीट पर ही बैठ कर ही बोलेंगे या फिर उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे.' इसके अलावा कुछ यूजर्स ने गाय को इस तरह सड़क पर छोड़ने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.