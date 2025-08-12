कोमा से जागकर मरीजों ने सुनाई अपनी-अपनी डरावनी कहानियां, बेहोशी के पीछे छिपा खौफनाक सच

Trending Photos
Coma Patient Experiences: अगर आपने कभी मेडिकल टीवी शो देखा है, तो आपने डॉक्टरों को कहते सुना होगा कि कोमा में पड़े मरीज अपने आस-पास की बातें सुन सकते हैं. ये सच भी है, लेकिन एक शख्स का अनुभव बताता है कि कोमा में सिर्फ आवाजें सुनना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली बातें होती हैं. एक मरीज ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया, जो ब्रेन सर्जरी के बाद मेडिकल इंड्यूस्ड कोमा से बाहर आया. उन्होंने बताया, "मैं कुछ बार आंशिक रूप से होश में आया, जब डॉक्टर टेस्ट के दौरान मुझे छूते या चेक करते थे. मैं बातचीत सुन सकता था, लेकिन शरीर सुन्न था, हिलने-डुलने या बोलने की क्षमता नहीं थी."
कोमा में कैसा महसूस होता है?
जागने के बाद उन्हें शक हुआ कि ये यादें असली थीं या सिर्फ दिमाग की बनाई हुई. उन्होंने बताया कि कुछ हफ्तों तक उन्हें बेहद अजीब और साफ सपने आते रहे और करीब एक महीने तक शॉर्ट-टर्म मेमोरी में दिक्कत रही. दूसरे यूजर ने लिखा कि ट्रक से टकराने के बाद वह 8 हफ्तों तक कोमा में रहे. उन्होंने बताया कि कोमा के बाद भी महीनों तक नींद में बातें करते रहे, "मुझे हादसे या उन 8 हफ्तों की कोई याद नहीं. जागने पर हाथ-पैर मुश्किल से हिलते थे. कुछ सपने इतने डरावने थे कि मैं सोने से डरने लगा."
दवाओं और भ्रम से भरी कोमा की यादें
एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि अस्थमा की वजह से वह दो हफ्तों तक कोमा में रहे और उस दौरान उन्हें केटामाइन और फेंटेनिल दी गईं. उसने कहा, "मुझे कभी-कभी होश आता था और लगता था कि मैं लेटा हूं, लेकिन हिल नहीं सकता. फिर भ्रम शुरू हो गए- लगा जैसे भयानक कार एक्सीडेंट हुआ है, मां की मौत हो गई है और मैंने दोस्तों-परिवार को मैसेज किया… लेकिन ये सब झूठी यादें थीं."
जहरीलेपन और दर्द से कोमा तक का सफर
एक आखिरी मरीज ने बताया कि उन्हें टॉक्सिन प्वॉइज़निंग हो गई थी, जिसके बाद उल्टी-उल्टी करते हुए वह पित्त तक उलटने लगे. दर्द रोकने के लिए भारी मात्रा में पेनकिलर दी गई और फिर शरीर को आराम देने के लिए उन्हें कोमा में डाल दिया गया. उसने कहा, "छह दिन बाद जब मैं जागा, तो हैरान था कि इतने दिन बीत गए. बस सिरदर्द, भूख और खाने से मन ना करने की फीलिंग थी."
FAQ
Q1. क्या कोमा में पड़े मरीज आवाजें सुन सकते हैं?
Ans: हां, कई मरीजों ने बताया है कि वे आस-पास की बातें सुन सकते थे, लेकिन शरीर हिलाने या बोलने की क्षमता नहीं थी.
Q2. क्या कोमा में सपने आते हैं?
Ans: हां, कई लोगों को बेहद साफ और लंबे सपने आते हैं, जिनमें से कुछ डरावने भी होते हैं.
Q3. क्या कोमा से जागने पर समय का अंदाज़ा होता है?
Ans: ज़्यादातर मरीजों को समय का पता नहीं चलता और जागने पर वे चौंक जाते हैं कि कितने दिन बीत गए.