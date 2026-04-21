एक बादल का वजन कितना है? हवा में लटके हैं लाखों किलो के पहाड़! जानें इसके पीछे का साइंस

नीले आसमान में धीरे-धीरे तैरते हुए सफेद बादल देखने में बहुत शांत और हल्के लगते हैं. हमें लगता है जैसे ये रुई के फाहे हों जिनमें कोई वजन ही न हो. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आपके सिर के ऊपर तैर रहा एक छोटा सा बादल लाखों टन भारी हो सकता है? जी हां, यह कोई मजाक नहीं बल्कि विज्ञान की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है. जितना वजन करोड़ों हाथियों का होता है, उतना वजन एक सामान्य बादल अपने भीतर समेटे रहता है. अब सवाल यह है कि अगर ये इतने भारी हैं, तो ये जमीन पर गिरकर तबाही क्यों नहीं मचाते?

जब हम ऊपर देखते हैं, तो बादल वजनहीन लगते हैं. लेकिन हकीकत में बादल पानी की नन्हीं बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं. हालांकि एक बूंद बहुत छोटी होती है, लेकिन एक किलोमीटर लंबे और चौड़े बादल में अरबों-खरबों बूंदें होती हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक सामान्य 'क्यूम्यलस' बादल का वजन लगभग 10 लाख टन तक हो सकता है. यह वजन इतना ज्यादा है कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े जहाजों या सैकड़ों हवाई जहाजों से की जा सकती है.

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भारी होने के बावजूद क्यों नहीं गिरते बादल?

अब दिमाग में यह सवाल आता है कि अगर बादल इतने भारी हैं, तो वे गिरते क्यों नहीं? इसका जवाब उनके वजन में नहीं बल्कि उनके घनत्व में छिपा है. बादल भले ही भारी हों, लेकिन वे जिस हवा में मौजूद होते हैं, उसकी तुलना में कम घने होते हैं. बादल का पानी बहुत बड़े इलाके में फैला होता है, जिससे वह हवा के ऊपर आसानी से तैर पाता है. यह ठीक वैसा ही है जैसे एक विशाल लोहे का जहाज समुद्र के पानी पर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है.

ऊपर की ओर धकेलती हवा का जादू

बादलों को आसमान में टिकाए रखने में 'अपड्राफ्ट्स' (Updrafts) का बहुत बड़ा हाथ होता है. जमीन से गर्म हवा लगातार ऊपर की ओर उठती रहती है. चूंकि गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है, इसलिए यह बादलों की नन्हीं बूंदों को नीचे गिरने से रोकती है और उन्हें ऊपर की ओर धकेलती रहती है. जब तक यह संतुलन बना रहता है, तब तक लाखों टन का वजन हमारे सिर के ऊपर मजे से मंडराता रहता है.

जब टूटता है प्रकृति का संतुलन

बादल केवल तब 'गिरते' हैं जब यह संतुलन बिगड़ जाता है. जब बादल के अंदर पानी की नन्हीं बूंदें एक-दूसरे से टकराकर बड़ी और भारी होने लगती हैं, तो हवा उन्हें ऊपर थामे रखने में असमर्थ हो जाती है. यही वह पल होता है जब गुरुत्वाकर्षण (Gravity) अपना काम शुरू करता है और वे बूंदें बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगती हैं. जिसे हम बारिश कहते हैं, वह दरअसल बादल के उसी भारी वजन का गिरना है जिसे हवा अब और नहीं संभाल सकती.

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कुदरत और भौतिकी का अद्भुत मेल

बादलों का तैरना कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स का कमाल है. जो चीज हमें कोमल और हल्की दिखती है, वह वास्तव में एक विशाल और भारी सिस्टम है. बादल हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में हर चीज एक नाजुक संतुलन पर टिकी है. अगली बार जब आप आसमान में किसी सुंदर बादल को देखें, तो याद रखिएगा कि आप दुनिया के सबसे भारी और विशालकाय तैरते हुए अजूबों में से एक को देख रहे हैं.