Hindi Newsजरा हटकेहोटल रूम या कूड़े का ढेर? 2 साल बाद जब खुला कमरा, तो अंदर का नजारा देख होटल स्टाफ के उड़ गए होश!

होटल रूम या कूड़े का ढेर? 2 साल बाद जब खुला कमरा, तो अंदर का नजारा देख होटल स्टाफ के उड़ गए होश!

Shocking Hotel Scene:  चीन के एक होटल में दो साल बाद खोले गए कमरे का वीडियो वायरल हुआ है. कंपल्सिव गेमर द्वारा इस्तेमाल किया गया यह कमरा कचरे से भरा मिला. सफाई में तीन दिन लगे और भारी नुकसान सामने आया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:35 PM IST
होटल रूम या कूड़े का ढेर? 2 साल बाद जब खुला कमरा, तो अंदर का नजारा देख होटल स्टाफ के उड़ गए होश!

होटल में ठहरते समय कुछ बुनियादी शिष्टाचार हर मेहमान से उम्मीद किए जाते हैं. कमरे को बहुत गंदा न छोड़ना, कचरा सही जगह फेंकना और बाथरूम का ध्यान रखना इन्हीं में शामिल है. लेकिन चीन के एक होटल में ऐसा मामला सामने आया, जिसने होटल स्टाफ से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक सभी को हैरान कर दिया. यहां एक कमरा दो साल बाद खोला गया, तो वह होटल रूम कम और कूड़े का गोदाम ज्यादा लग रहा था. हालात इतने खराब थे कि देखने वालों के होश उड़ गए और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

दरअसल, यह चौंकाने वाला मामला चीन के चांगचुन शहर के एक होटल का बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमरे में ठहरने वाला शख्स एक कंपल्सिव ऑनलाइन गेमर था, जिसने होटल में पूरे दो साल के लिए कमरा बुक किया था. होटल स्टाफ का कहना है कि वह शायद ही कभी कमरे से बाहर निकलता था. ज्यादातर समय वह कमरे में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलता रहता था. जब लंबे समय बाद स्टाफ ने कमरा खोला, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि अंदर का नजारा सामान्य नहीं होने वाला.

कूड़े से भरा कमरा

वायरल वीडियो में कमरे की हालत बेहद डरावनी नजर आती है. हर कोने में खाने के रैपर, खाली बोतलें, कैन और टेकअवे फूड के डिब्बे बिखरे पड़े थे. जमीन पर कचरे का इतना ढेर था कि नीचे रखी गेमिंग चेयर और टेबल मुश्किल से दिखाई दे रही थीं. बाथरूम की स्थिति और भी खराब थी. गीले टॉयलेट पेपर, इस्तेमाल किए गए सामान और गंदगी ने टॉयलेट सीट और वॉशबेसिन तक ढक दिया था. पूरे कमरे में मोटी परत जमी गंदगी साफ दिख रही थी.

तीन दिन चला सफाई अभियान, फिर...

होटल मैनेजमेंट के अनुसार, इस कमरे को साफ करने और पूरी तरह डिसइंफेक्ट करने में तीन दिन लग गए. इसके बावजूद कमरे को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए बड़े स्तर पर मरम्मत और रेनोवेशन की जरूरत बताई गई है. होटल खास तौर पर ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सुविधा देता है, जहां हाई-स्पीड इंटरनेट और गेमिंग इक्विपमेंट उपलब्ध होते हैं. मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि गेमर ने अब तक करीब 10 दिनों का किराया नहीं चुकाया है, जिसकी रकम लगभग 300 पाउंड बताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि इतनी सफाई के बाद भी क्या कोई इस कमरे में रुकना चाहेगा? तो किसी ने सवाल उठाया कि दो साल तक बदबू किसी को कैसे नहीं आई. कई यूजर्स ने बाथरूम की हालत देखकर घिन जताई, जबकि कुछ ने होटल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए. कुल मिलाकर यह मामला साफ-सफाई, जिम्मेदारी और होटल गेस्ट के व्यवहार को लेकर बड़ी बहस का विषय बन गया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Shocking Hotel Scene

Trending news

