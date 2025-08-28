मृत बच्चा पैदा हुआ तो मां ने अंतिम संस्कार के लिए भेजा, फिर ये शख्स उसे घर ले जाकर दिखला रहा था कार्टून! खौफ में लोग

Trending Photos
Shocking Incident: ब्रिटेन के लीड्स शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया. यहां एक मां तब सदमे में चली गई जब उसने अपने मृत तीन हफ्ते के बच्चे को उस फ्यूनरल डायरेक्टर के घर पर बाउंसर में बैठा देखा, जिसे उसने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी थी. यह मामला एमी अप्टन नाम की महिला से जुड़ा है, जो फ्लोरीज आर्मी (Florrie’s Army) नाम से सर्विस चलाती है.
यह मामला कैसे सामने आया?
38 वर्षीय एमी अप्टन ने 2017 में अपनी बेटी को मृत जन्म देने के बाद यह कंपनी शुरू की थी, ताकि माता-पिता को मुफ्त सेवाएं दी जा सकें जैसे– बच्चे के हैंडप्रिंट्स, फोटो, कपड़े और अंतिम संस्कार. लेकिन 2021 में जोई वार्ड नाम की महिला ने अपने बेटे ब्लेउ की मौत के बाद उसकी सेवाएं लीं. अगले दिन जब वह अपने बेटे को देखने गई, तो उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा. ब्लेउ का शव लिविंग रूम में बाउंसर पर रखा हुआ था और टीवी पर कार्टून चल रहे थे. इतना ही नहीं, एक और मृत शिशु सोफे पर पड़ा था.
मां ने क्या कहा?
जोई ने बताया, “जैसे ही मैं अंदर गई, अप्टन बोली– ‘आओ अंदर, हम PJ Masks देख रहे हैं.’ कमरे में एक कैट स्क्रैचर रखा था, कुत्ता भौंक रहा था और सोफे पर दूसरा मृत बच्चा था. यह बहुत डरावना और दुखद नज़ारा था.” इस घटना के बाद जोई ने तुरंत अपने बच्चे को वहां से ले लिया और किसी दूसरी फ्यूनरल सर्विस का सहारा लिया. उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्हें बेहद गुस्से और तकलीफ से भर गया.
क्या यह पहली बार हुआ?
इस साल की शुरुआत में शैरन और पॉल नामक दंपति ने भी ऐसा ही अनुभव बताया. उनकी मृत बेटी को भी अप्टन ने अपने घर पर रखा. उन्हें बताया गया था कि बच्चा फ्यूनरल पार्लर में सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह शव उसके घर में था. माता-पिता ने दावा किया कि शव को सही तापमान पर नहीं रखा गया था, क्योंकि उसमें बदबू आने लगी थी.
एमी अप्टन का बचाव क्या है?
अप्टन का कहना है कि उन्होंने आठ सालों में केवल दो शिकायतें पाई हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोल्ड कॉट (विशेष कूलिंग पैड वाला उपकरण) है, जिससे शव को ठंडा रखा जाता है. लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कई बार उन्होंने इस उपकरण का इस्तेमाल ही नहीं किया. ब्रिटेन में अंतिम संस्कार इंडस्ट्री अभी अनियमित है. यहां यह तय करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है कि शवों को कैसे और कहां रखा जाए. कोई भी व्यक्ति बिना विशेष योग्यता के फ्यूनरल डायरेक्टर बन सकता है. हालांकि कुछ संगठन जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ फ्यूनरल डायरेक्टर्स (NAFD) और SAIF अपने सदस्यों का नियमित निरीक्षण करते हैं. सामान्य तौर पर शवों को 4-7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना जरूरी होता है.