Shocking IQ: इस लड़की ने किया ऐसा कमाल कि लोग कह रहे हैं 'जीनियस'! इसका दिमाग देखकर आप भी चौंक जाएंगे, देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों वीडियो पोस्ट होते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने यूनिक होते हैं कि देखते ही लोग उन्हें शेयर करने लगते हैं और वो वायरल हो जाते हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की ने ऐसा जुगाड़ दिखाया है कि लोग हैरान रह गए और उसे 'जीनियस' तक कहने लगे. आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी.

फैन बना हेयर ड्रायर

वायरल वीडियो में एक लड़की अपने बाल सुखाते हुए नजर आ रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, लेकिन खास बात यह है कि उसने महंगे हेयर ड्रायर की जगह छोटे स्टैंड फैन को हाथ में उठाकर बाल सुखाने का काम किया. लड़की फैन को इधर-उधर घुमाकर अपने बाल सुखा रही है, मानो वह हेयर ड्रायर का ही इस्तेमाल कर रही हो. उसका यह अनोखा तरीका लोगों को बेहद मजेदार और शॉकिंग लग रहा है.

when you don't have a hair dryer pic.twitter.com/W9SyS9X1xs — Kang rekom (@kangrekom) October 3, 2025

यूजर्स के मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @kangrekom नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 2 लाख 40 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स भी किए. किसी ने लिखा, "वाह, पंखे का इस्तेमाल" तो किसी ने मजाक करते हुए लिखा, "कुछ दिनों में आपकी बाइसेप्स जिम वालों जैसी हो जाएंगी." एक यूजर ने तो इसे "हेयर ड्रायर अल्ट्रा प्रो मैक्स" का नाम भी दे दिया.

लोगों का दिल जीत रहा वीडियो

इस वीडियो की खासियत इसकी सादगी और क्रिएटिविटी है. आमतौर पर लोग हेयर ड्रायर पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इस लड़की ने छोटे फैन से ही जुगाड़ कर डाला. यही यूनिक आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है. कुछ ने इसे भारतीय जुगाड़ की परंपरा से जोड़ दिया तो कुछ ने इसे ‘शॉकिंग आईक्यू’ का नाम दिया. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.