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Hindi Newsजरा हटकेबिल्ली ने मालकिन को किया लहूलुहान! कमरे में अकेली चिल्लाती रही जापानी लड़की, वीडियो देख लोग हैरान

बिल्ली ने मालकिन को किया लहूलुहान! कमरे में अकेली चिल्लाती रही जापानी लड़की, वीडियो देख लोग हैरान

Billi Ka Attack Video: अक्सर लोग अकेलेपन को दूर करने और सेफ्टी के लिए घर में पालतू जानवर रखते हैं, लेकिन कई बार ये पालतू जानवर ही आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं. इस जापानी महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:56 PM IST
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महिला पर हमला करती बिल्ली. फोटो क्रेडिट: X Post @gharkekalesh
महिला पर हमला करती बिल्ली. फोटो क्रेडिट: X Post @gharkekalesh

Pet Cat Video: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक पालतू बिल्ली अपनी मालकिन पर ही हमला कर देती है. जैसे ही लड़की बिल्ली के पास जाती है बिल्ली ऐसा हमला बोलती है कि फर्श पर खून साफ नजर आता है. बिल्ली के इस आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला रूम में जाती है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा है. जैसे ही महिला अपने कमरे में जाती है वहां पर उसकी पालतू बिल्ली मौजूद होती है. बिल्ली महिला के पास जाती है और उसके पैरों में खड़ी हो जाती है. उसका बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि बिल्ली उस पर हमला कर सकती है. तभी बिल्ली महिला का पैर पकड़ लेती है और उसके पैर को बुरी तरह नोंच देती है. इस दौरान महिला चीखने लगती है और किसी तरह बिल्ली से बचने की कोशिश करती है. महिला चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया. वीडियो देख लगता है कि कमरे का गेट अंदर से बंद है. 

चिल्लाती रही महिला

महिला ने अपना पैर बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली पर कपड़ा डालकर उसको पकड़ने की कोशिश की. एक बार तो वो बिल्ली से बचने में कामयाब हो गई और जैसे ही रूम से बाहर भागने लगी बिल्ली ने दोबारा हमला कर दिया. महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी. पालतू बिल्ली का ये आतंक कमरे में लगे कैमरे में कैद हो गया. हालांकि ये साफ नहीं है कि बिल्ली अचानक आक्रामक क्यों हो गई. वीडियो देख लोग हैरान हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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यह भी पढ़ें: स्कॉर्पियो नहीं मिली तो शादी से उठकर भागा दूल्हा, पीछे-पीछे दौड़ते रहे बराती, वीडियो देखें

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 3.8 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. आइए जानते हैं.

यूजर बोले- इसलिए बिल्ली पसंद नहीं

एक यूजर ने वीडियो देख कमेंट किया, "इसलिए मुझे बिल्लियां पसंद नहीं, कुत्ते पसंद हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "आखिर बिल्ली को क्या हुआ?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "बिल्लियों के मालिक नहीं होते. वे बंधक होती हैं. इस महिला को अभी-अभी इस बात का कड़वा अनुभव हुआ है कि उसका किरायानामा समाप्त हो गया था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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