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Hindi Newsजरा हटकेभारी बारिश में भीग रहे थे टाइगर, इस शख्स ने किया ऐसा काम, नहीं होगा आंखों पर भरोसा

भारी बारिश में भीग रहे थे टाइगर, इस शख्स ने किया ऐसा काम, नहीं होगा आंखों पर भरोसा

Viral Video: बारिश हो रही है. एक बाघिन और उसके बच्चे पानी में भीग रहे हैं. उन्हें पानी से बचाने के लिए इस शख्स ने ऐसा काम किया जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. ये वीडियो जानवर और इंसान के भरोसे को दिखाता है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:27 AM IST
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बाघिन के बच्चों को पानी से उठाकर पिंजरे में रखता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @GuGi263
बाघिन के बच्चों को पानी से उठाकर पिंजरे में रखता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @GuGi263

Viral Video: टाइगर शक्तिशाली घात लगाकर शिकार करने वाला जंगली जानवर है. टाइगर के पास जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी इंसान का टाइगर के साथ इतना सहज और प्यारा रिश्ता भी हो सकता है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाघिन और उसके छोटे-छोटे बच्चों बारिश में भीग रहे हैं. उसके बाद ये शख्स कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. ये वीडियो इंसान और जानवर के भरोसे को दिखाता है. 

वीडियो में देखा जा सकता है​ कि जब बाघिन और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे, तब वहां एक शख्स आता है ​और एक बच्चे को गोद में उठा लेता है. लेकिन हैरानी की बात ये है​ कि एक इंसान बाघिन के बच्चे को गोद में उठा लेता है और बाघिन उसपर हमला नहीं करती. इसके अलावा वो भी शख्स के पीछे ऐसे चलने लगती है जैसे कोई पालतू कुत्ता हो. वीडियो देखकर लगता है कि बाघिन भी समझ चुकी है कि ये शख्स बच्चों की भलाई के लिए ही आया है. ये जानवर का इंसान पर भरोसा दिखाता है. 

पिंजरे में सेफ किए बच्चे

शख्स बाघिन के बच्चे को सुरक्षित पिंजरे में छोड़ता है. इसके बाद वो दूसरे बच्चे को गोद में लाता है और उसे भी पिंजरे में छोड़ देता है. इस दौरान शख्स डरता नहीं है, और बेखोफ होकर बच्चे को ऐसे पकड़ रहा है जैसे वो भी जानता है कि बाघिन हमला नहीं करेगी. ये इंसान का जंगली जानवर पर भरोसा दिखाता है. खूंखार जानवर के साथ इंसानी भरोसे का ये दिल छू लेने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: सुबह-सुबह कोबरा का गुड मॉर्निंग, आंख खुली तो बिस्तर में था यमराज! वीडियो ने उड़ाए होश

 

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @GuGi263 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में रिएक्शन भी दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

किसी यूजर ने कहा​, "वो शख्स अपनी सुरक्षा के लिए एक छड़ी लिए हुए है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वह शायद बचपन से ही उसकी देखभाल कर रहा होगा"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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